Рейтинг@Mail.ru
Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 11.10.2023 (обновлено: 14:51 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/pvo-1901961188.html
Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией
Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией - РИА Новости, 11.10.2023
Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией
Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:35
2023-10-11T14:51
киргизия
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901993691_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_070624a8ac7028da576be6c350f97260.jpg
БИШКЕК, 11 окт — РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.&quot;На заседании Жогорку Кенеша (парламента. — Прим. ред.) сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект &lt;...&gt; в трех чтениях&quot;, — заявил представитель пресс-службы.По его словам, на основании соглашения создается объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Киргизии. Для этого Бишкек предоставит на период действия договора земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.Стороны заключили договор в Москве 16 августа 2022 года. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны 29 мая 2023-го.Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ. Договор направлен на совершенствование противовоздушной обороны в регионе.По статье 6 Соглашения, координацию совместных действий войск (сил) объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии.Стороны обеспечивают защиту полученных ими при реализации соглашения сведений, составляющих гостайну государств.Соглашение заключили на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
https://ria.ru/20230412/pvo-1864739257.html
https://ria.ru/20231004/aviabaza-1900338341.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901993691_54:0:1254:900_1920x0_80_0_0_c5552db8638d9fdf879073a2e84244bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, безопасность
Киргизия, Россия, Безопасность
Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Парламент Киргизии одобрил договор с Россией о единой региональной системе ПВО

© Фото : пресс-служба Жогорку КенешаЗаседание парламента Киргизии
Заседание парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : пресс-служба Жогорку Кенеша
Заседание парламента Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 11 окт — РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.
«

"На заседании Жогорку Кенеша (парламента. — Прим. ред.) сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект <...> в трех чтениях", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, на основании соглашения создается объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Киргизии. Для этого Бишкек предоставит на период действия договора земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.
Стороны заключили договор в Москве 16 августа 2022 года. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны 29 мая 2023-го.
Зенитный ракетный комплекс Печора-2М - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В СНГ сообщили об адаптации ПВО к задачам воздушно-космической обороны
12 апреля, 12:16
Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ. Договор направлен на совершенствование противовоздушной обороны в регионе.
По статье 6 Соглашения, координацию совместных действий войск (сил) объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии.
Стороны обеспечивают защиту полученных ими при реализации соглашения сведений, составляющих гостайну государств.
Соглашение заключили на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
Российская авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии
4 октября, 09:25
 
КиргизияРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала