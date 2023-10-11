https://ria.ru/20231011/pvo-1901961188.html

Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией - РИА Новости, 11.10.2023

Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:35

2023-10-11T11:35

2023-10-11T14:51

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БИШКЕК, 11 окт — РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики."На заседании Жогорку Кенеша (парламента. — Прим. ред.) сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект <...> в трех чтениях", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, на основании соглашения создается объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Киргизии. Для этого Бишкек предоставит на период действия договора земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.Стороны заключили договор в Москве 16 августа 2022 года. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны 29 мая 2023-го.Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ. Договор направлен на совершенствование противовоздушной обороны в регионе.По статье 6 Соглашения, координацию совместных действий войск (сил) объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии.Стороны обеспечивают защиту полученных ими при реализации соглашения сведений, составляющих гостайну государств.Соглашение заключили на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

https://ria.ru/20230412/pvo-1864739257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, россия, безопасность