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Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией - РИА Новости, 11.10.2023
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21:24 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1902132000.html
Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией
Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией - РИА Новости, 11.10.2023
Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с палестино-израильским конфликтом необходимо заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:24
2023-10-11T21:24
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
в мире
израиль
россия
сша
владимир путин
биньямин нетаньяху
исмаил хания
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с палестино-израильским конфликтом необходимо заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать способ прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу. В интервью модератору пленарного заседания РЭН Путин прокомментировал решение США о размещении авианосца у берегов Израиля. Президент РФ сообщил, что не видит в этом смысла с военной точки зрения. "Это может быть как элемент такой военно-политической поддержки. Но на мой взгляд сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий, причем чем быстрее, тем лучше. Первое. И второе, вернуться к переговорному процессу, который, сам процесс, должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев", - сказал Путин. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/putin-1902120528.html
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией

Путин: в ситуации с палестино-израильским конфликтом надо заниматься дипломатией

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с палестино-израильским конфликтом необходимо заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, искать способ прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу.
В интервью модератору пленарного заседания РЭН Путин прокомментировал решение США о размещении авианосца у берегов Израиля. Президент РФ сообщил, что не видит в этом смысла с военной точки зрения.
«
"Это может быть как элемент такой военно-политической поддержки. Но на мой взгляд сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий, причем чем быстрее, тем лучше. Первое. И второе, вернуться к переговорному процессу, который, сам процесс, должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев", - сказал Путин.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин назвал палестино-израильский вопрос сложным и чувствительным
Вчера, 19:52
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом
Вчера, 19:49
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Вчера, 13:13
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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