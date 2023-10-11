https://ria.ru/20231011/putin-1902125767.html

Путин прокомментировал призывы к переходу палестинцев на Синай

Путин прокомментировал призывы к переходу палестинцев на Синай - РИА Новости, 11.10.2023

Путин прокомментировал призывы к переходу палестинцев на Синай

Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что призывы к переходу палестинцев на Синай это не то, что могло бы вести к миру. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T20:28

2023-10-11T20:28

2023-10-11T20:41

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что призывы к переходу палестинцев на Синай это не то, что могло бы вести к миру. "Трудно давать какие-то оценки. Это земли, на которой живут палестинцы, это исторически их земля. Более того, здесь предполагалось создать независимое палестинское государство. На мой взгляд, это не то, что может вести к миру", - сказал он.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/putin-1902120528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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