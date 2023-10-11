https://ria.ru/20231011/putin-1902120528.html

Путин назвал палестино-израильский вопрос сложным и чувствительным

Путин назвал палестино-израильский вопрос сложным и чувствительным - РИА Новости, 11.10.2023

Путин назвал палестино-израильский вопрос сложным и чувствительным

Палестино-израильский вопрос сложный и чувствительный, нужно воздержаться от резких заявлений и избежать потерь среди мирного населения, заявил президент России РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:52

2023-10-11T19:52

2023-10-11T21:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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палестина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Палестино-израильский вопрос сложный и чувствительный, нужно воздержаться от резких заявлений и избежать потерь среди мирного населения, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия 24"."Вопрос сложный, он очень чувствительный. Но на данный момент, конечно, нужно воздержаться от резких заявлений, и несмотря ни на что, не нужно оскорблять чувства людей, которые вовлечены в конфликт", - сказал глава государства.Путин также призвал избежать потерь среди мирного населения."Нужно во что бы то ни стало избежать потерь среди мирного населения. Все действия, если уж без них не обошлось, должны быть избирательными, и минимизировать нужно угрозы и потери среди ни в чем неповинных женщин, детей, стариков. Это известная, я думаю, что не вызывающая ни у кого сомнений позиция", - отметил президент России.Путин добавил, что на каком-то этапе и Палестинская автономия должна была сделать ряд довольно серьезных заявлений и сказать о том, что на тех принципах, на которых предлагается что-то урегулировать, она не готова этого делать."Наша позиция она всегда была ясной и понятной, прозрачной. Она хорошо известна: и нашим друзьям в Палестине, и израильскому руководству. Я лично, мы всегда говорили об одном и том же. Нужно выполнять принятые ранее решения Совета Безопасности ООН, вплоть до создания независимого, суверенного Палестинского государства. Так, как это было предусмотрено при создании самого Израиля", - сказал Путин.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/putin-1902125767.html

https://ria.ru/20231011/konflikt-1902121659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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