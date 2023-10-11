https://ria.ru/20231011/putin-1902090204.html

Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом

Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом

Главное конкурентное преимущество России в строительстве АЭС за рубежом - это то, что наши эксперты не просто строят атомные электростанции в других странах, но РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:48

2023-10-11T17:48

2023-10-11T17:48

технологии

россия

фукусима (префектура)

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15589/51/155895185_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_507b708dacde44910388f8c7636cba9a.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Главное конкурентное преимущество России в строительстве АЭС за рубежом - это то, что наши эксперты не просто строят атомные электростанции в других странах, но и создают там отрасль, обучая местных специалистов до высочайшего уровня, заявил президент России Владимир Путин. "Мы, как правило, не просто станцию строим и ставим в зависимость эту страну от себя как от поставщика: и топлива поставщика, и специалистов, и так далее, и так далее. Мы отрасль создаем, в этом главное конкурентное преимущество нашей работы, мы создаем отрасль для той страны, где работаем. Мы прежде всего начинаем с подготовки специалистов, которые становятся в какой-то момент самодостаточными абсолютно, они становятся высококлассными специалистами мирового класса, мирового уровня", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Также глава государства отметил, что развитие атомной отрасли в России прежде всего связано с хорошими традициями и акцентированием внимания на вопросах безопасности. "Это прежде всего связано с традициями, если мы говорим об атомной энергетике, то это очень хорошие традиции. Потом после Фукусимы мы очень много внимания уделили вопросам безопасности. По сути, атомные электростанции российского дизайна, наверное, самые безопасные в мире...", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231010/akkuyu-1901759912.html

https://na.ria.ru/20230927/kadry-1898961457.html

россия

фукусима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, фукусима (префектура), владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023