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Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023
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17:48 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1902090204.html
Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом
Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом
Главное конкурентное преимущество России в строительстве АЭС за рубежом - это то, что наши эксперты не просто строят атомные электростанции в других странах, но РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:48
2023-10-11T17:48
технологии
россия
фукусима (префектура)
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Главное конкурентное преимущество России в строительстве АЭС за рубежом - это то, что наши эксперты не просто строят атомные электростанции в других странах, но и создают там отрасль, обучая местных специалистов до высочайшего уровня, заявил президент России Владимир Путин. "Мы, как правило, не просто станцию строим и ставим в зависимость эту страну от себя как от поставщика: и топлива поставщика, и специалистов, и так далее, и так далее. Мы отрасль создаем, в этом главное конкурентное преимущество нашей работы, мы создаем отрасль для той страны, где работаем. Мы прежде всего начинаем с подготовки специалистов, которые становятся в какой-то момент самодостаточными абсолютно, они становятся высококлассными специалистами мирового класса, мирового уровня", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Также глава государства отметил, что развитие атомной отрасли в России прежде всего связано с хорошими традициями и акцентированием внимания на вопросах безопасности. "Это прежде всего связано с традициями, если мы говорим об атомной энергетике, то это очень хорошие традиции. Потом после Фукусимы мы очень много внимания уделили вопросам безопасности. По сути, атомные электростанции российского дизайна, наверное, самые безопасные в мире...", - заявил Путин.
https://ria.ru/20231010/akkuyu-1901759912.html
https://na.ria.ru/20230927/kadry-1898961457.html
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Дарья Буймова
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технологии, россия, фукусима (префектура), владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Технологии, Россия, Фукусима (префектура), Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин рассказал о преимуществе России в строительстве АЭС за рубежом

Путин: Россия не просто строит АЭС в другой стране, а создает целую отрасль

© РИА Новости / Евгений БезекаСтроительство двух энергоблоков на АЭС "Куданкулам" в Индии
Строительство двух энергоблоков на АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Безека
Строительство двух энергоблоков на АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Главное конкурентное преимущество России в строительстве АЭС за рубежом - это то, что наши эксперты не просто строят атомные электростанции в других странах, но и создают там отрасль, обучая местных специалистов до высочайшего уровня, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы, как правило, не просто станцию строим и ставим в зависимость эту страну от себя как от поставщика: и топлива поставщика, и специалистов, и так далее, и так далее. Мы отрасль создаем, в этом главное конкурентное преимущество нашей работы, мы создаем отрасль для той страны, где работаем. Мы прежде всего начинаем с подготовки специалистов, которые становятся в какой-то момент самодостаточными абсолютно, они становятся высококлассными специалистами мирового класса, мирового уровня", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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Также глава государства отметил, что развитие атомной отрасли в России прежде всего связано с хорошими традициями и акцентированием внимания на вопросах безопасности.
"Это прежде всего связано с традициями, если мы говорим об атомной энергетике, то это очень хорошие традиции. Потом после Фукусимы мы очень много внимания уделили вопросам безопасности. По сути, атомные электростанции российского дизайна, наверное, самые безопасные в мире...", - заявил Путин.
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ТехнологииРоссияФукусима (префектура)Владимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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