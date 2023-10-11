https://ria.ru/20231011/putin-1902076975.html

Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин

Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин

Россия становится центром инженерных компетенций в мире, это положительный результат необдуманных действий Запада в сфере экономики в отношении РФ, заявил... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:13

2023-10-11T17:13

2023-10-11T17:13

экономика

россия

москва

дальний восток

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия становится центром инженерных компетенций в мире, это положительный результат необдуманных действий Запада в сфере экономики в отношении РФ, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии РЭН в Москве. "Мы вынуждены были перейти к разработке своих собственных инженерных компетенций, и, поскольку у нас есть все: есть и начальный продукт - газ, есть рынки сбыта - на Дальнем Востоке рядом Китай и весь Азиатско-Тихоокеанский регион - для нашей продукции, - к нам пошли инженерные заказы. Мы становимся центром инженерных компетенций в мире. Вот результат. Это положительный результат тех необдуманных действий в сфере экономики, которые предпринимает Запад в отношении РФ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231011/putin-1902075680.html

россия

москва

дальний восток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, дальний восток, владимир путин