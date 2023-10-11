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Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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17:13 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1902076975.html
Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин
Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин
Россия становится центром инженерных компетенций в мире, это положительный результат необдуманных действий Запада в сфере экономики в отношении РФ, заявил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:13
2023-10-11T17:13
экономика
россия
москва
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия становится центром инженерных компетенций в мире, это положительный результат необдуманных действий Запада в сфере экономики в отношении РФ, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии РЭН в Москве. "Мы вынуждены были перейти к разработке своих собственных инженерных компетенций, и, поскольку у нас есть все: есть и начальный продукт - газ, есть рынки сбыта - на Дальнем Востоке рядом Китай и весь Азиатско-Тихоокеанский регион - для нашей продукции, - к нам пошли инженерные заказы. Мы становимся центром инженерных компетенций в мире. Вот результат. Это положительный результат тех необдуманных действий в сфере экономики, которые предпринимает Запад в отношении РФ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231011/putin-1902075680.html
россия
москва
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экономика, россия, москва, дальний восток, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Дальний Восток, Владимир Путин
Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин

Путин: благодаря санкциям Россия станет центром инженерных компетенций в мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия становится центром инженерных компетенций в мире, это положительный результат необдуманных действий Запада в сфере экономики в отношении РФ, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии РЭН в Москве.
"Мы вынуждены были перейти к разработке своих собственных инженерных компетенций, и, поскольку у нас есть все: есть и начальный продукт - газ, есть рынки сбыта - на Дальнем Востоке рядом Китай и весь Азиатско-Тихоокеанский регион - для нашей продукции, - к нам пошли инженерные заказы. Мы становимся центром инженерных компетенций в мире. Вот результат. Это положительный результат тех необдуманных действий в сфере экономики, которые предпринимает Запад в отношении РФ", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил Путин
Вчера, 17:10
 
ЭкономикаРоссияМоскваДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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