https://ria.ru/20231011/putin-1902075680.html

Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил Путин

Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил Путин

Попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:10

2023-10-11T17:10

2023-10-11T17:24

россия

москва

владимир путин

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африка

политика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Это само собой", - сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос, считает ли он, что попытки Запада изолировать Россию провалились."Но дело совершенно не в этом... Ведь по сути глубина вопроса в другом. Почему российскую позицию многие разделяют: потому что Россия активно борется за создание более справедливого мироустройства, многополярного. Почему Россию поддерживают: потому что она на переднем крае оказалась, вот почему. И почему не хотят не поддерживать что-либо другое? Да потому что никто не забыл, скажем, в Африке колониальных времен", - заявил президент РФ."Я уже недавно вспоминал публично. Ну, совсем недавно еще, в 57 году, значит, там в европейские страны, в Бельгию по-моему, привозили людей из Африки в клетках. И детей в клетках приводили, на показ. Ну без слез смотреть невозможно. Ну разве это можно забыть? Никто не забудет. А в плане практической политики многие вещи вот из колониальных времен, колониальное мышление как минимум сохраняется. В этом проблема. Люди не хотят этого больше терпеть. Хотят поменять эту ситуацию", - добавил Путин.Он подчеркнул, что Россия борется за изменения этого миропорядка, за создание более справедливого мироустройства. "И конечно, находит поддержку. Первое. И там никто не борется с Западом. Просто хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе", - пояснил глава государства.Он также отметил, что подавляющее большинство участников международного общения исходит из собственных национальных интересов и стремится скоординировать эти интересы с другими странами."И напрочь отвергает любую форму давления", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231011/putin-1902076975.html

https://ria.ru/20231011/proekt-1902071542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, в мире, африка, политика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023