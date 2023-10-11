https://ria.ru/20231011/putin-1902071662.html

Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг

Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг

Россия реализует проект "Север-Юг", есть договоренности со всеми участниками процесса - Ираном, Азербайджаном, интерес проявляют Туркменистан и Казахстан,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:58

2023-10-11T16:58

2023-10-11T17:05

иран

азербайджан

туркмения

экономика

владимир путин

россия

снг

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия реализует проект "Север-Юг", есть договоренности со всеми участниками процесса - Ираном, Азербайджаном, интерес проявляют Туркменистан и Казахстан, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, да и вообще лёгких задач, бывает но всё реализуемо. У нас есть договорённости со всеми участниками этого процесса - с Ираном документы соответствующие имеются, с Азербайджаном, сейчас я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии. Мы обязательно поговорим на эту тему. У Азербайджана много текущих проблем, но от этого проекта никто не отказывается. Интерес проявляет и Туркменистан, с другой стороны и Казахстан", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг " - Решт-Астара в Иране.

https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html

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азербайджан

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, азербайджан, туркмения, экономика, владимир путин, россия, снг