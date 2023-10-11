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Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг - РИА Новости, 11.10.2023
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16:58 11.10.2023 (обновлено: 17:05 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902071662.html
Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг
Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг
Россия реализует проект "Север-Юг", есть договоренности со всеми участниками процесса - Ираном, Азербайджаном, интерес проявляют Туркменистан и Казахстан,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:58
2023-10-11T17:05
иран
азербайджан
туркмения
экономика
владимир путин
россия
снг
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия реализует проект "Север-Юг", есть договоренности со всеми участниками процесса - Ираном, Азербайджаном, интерес проявляют Туркменистан и Казахстан, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, да и вообще лёгких задач, бывает но всё реализуемо. У нас есть договорённости со всеми участниками этого процесса - с Ираном документы соответствующие имеются, с Азербайджаном, сейчас я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии. Мы обязательно поговорим на эту тему. У Азербайджана много текущих проблем, но от этого проекта никто не отказывается. Интерес проявляет и Туркменистан, с другой стороны и Казахстан", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг " - Решт-Астара в Иране.
https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html
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иран, азербайджан, туркмения, экономика, владимир путин, россия, снг
Иран, Азербайджан, Туркмения, Экономика, Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин рассказал о реализации маршрута Север-Юг

Путин: интерес к маршруту Север-Юг проявили Казахстан и Туркмения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия реализует проект "Север-Юг", есть договоренности со всеми участниками процесса - Ираном, Азербайджаном, интерес проявляют Туркменистан и Казахстан, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня, да и вообще лёгких задач, бывает но всё реализуемо. У нас есть договорённости со всеми участниками этого процесса - с Ираном документы соответствующие имеются, с Азербайджаном, сейчас я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии. Мы обязательно поговорим на эту тему. У Азербайджана много текущих проблем, но от этого проекта никто не отказывается. Интерес проявляет и Туркменистан, с другой стороны и Казахстан", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг " - Решт-Астара в Иране.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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