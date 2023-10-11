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Путин: Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам - РИА Новости, 11.10.2023
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16:50 11.10.2023 (обновлено: 17:07 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html
Путин: Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам
Путин: Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам - РИА Новости, 11.10.2023
Путин: Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам
Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам и по мере сотрудничества объемы поставок будут возрастать, но Европа пока не справляется без... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:50
2023-10-11T17:07
россия
европа
владимир путин
экономика
узбекистан
казахстан
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам и по мере сотрудничества объемы поставок будут возрастать, но Европа пока не справляется без российского топлива , сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы практически уже нашли. Объёмы пока меньше, чем на европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран. Здесь не вижу никаких проблем. Просто европейские страны в полном объеме пока не справляются без нашего газа, просто негде взять. Можно, наверное, но и то сложно. Даже просто физических объёмов не хватает", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос участника форума о том, можно ли сказать, что Россия однажды найдет альтернативу европейским рынкам полностью."Вот мы все говорим о покупке американского газа. Но там тоже объёмы производства ограничены и не так просто всё раскрутить", - добавил Путин.Говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, Путин отметил, что это старый советский газопровод."Но он в реверсном режиме, то есть в обратную сторону из России в эти республики, никогда не использовался, поэтому нам пришлось поработать, и "Газпром" поработал в течение трёх месяцев, и наши коллеги, друзья в Узбекистане, в Казахстане восстановили этот маршрут и в реверсном режиме его запустили. Это небольшие объёмы пока, для этих республик значительные, но по мере роста их экономик им не будет хватать этого объёма, уже сейчас понятно", - сказал Путин и добавил, что Россия сейчас думает о том, как расширять эти объемы поставок - строить новые маршруты или приводить в порядок эти.Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик."Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
https://ria.ru/20231011/gaz-1902066395.html
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россия, европа, владимир путин, экономика, узбекистан, казахстан, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Европа, Владимир Путин, Экономика, Узбекистан, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин: Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам

Путин: объемы поставок на альтернативные европейским рынки будут расти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам и по мере сотрудничества объемы поставок будут возрастать, но Европа пока не справляется без российского топлива , сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы практически уже нашли. Объёмы пока меньше, чем на европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран. Здесь не вижу никаких проблем. Просто европейские страны в полном объеме пока не справляются без нашего газа, просто негде взять. Можно, наверное, но и то сложно. Даже просто физических объёмов не хватает", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос участника форума о том, можно ли сказать, что Россия однажды найдет альтернативу европейским рынкам полностью.
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"Вот мы все говорим о покупке американского газа. Но там тоже объёмы производства ограничены и не так просто всё раскрутить", - добавил Путин.
Говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, Путин отметил, что это старый советский газопровод.
"Но он в реверсном режиме, то есть в обратную сторону из России в эти республики, никогда не использовался, поэтому нам пришлось поработать, и "Газпром" поработал в течение трёх месяцев, и наши коллеги, друзья в Узбекистане, в Казахстане восстановили этот маршрут и в реверсном режиме его запустили. Это небольшие объёмы пока, для этих республик значительные, но по мере роста их экономик им не будет хватать этого объёма, уже сейчас понятно", - сказал Путин и добавил, что Россия сейчас думает о том, как расширять эти объемы поставок - строить новые маршруты или приводить в порядок эти.
Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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РоссияЕвропаВладимир ПутинЭкономикаУзбекистанКазахстанКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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