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Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 11.10.2023
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16:47 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1902067323.html
Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+
Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 11.10.2023
Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин заявил, что, скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:47
2023-10-11T16:47
россия
саудовская аравия
владимир путин
опек
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено. "Я думаю, что, скорее всего (будет продолжаться сотрудничество в рамках ОПЕК+ - ред.). Надо с коллегами советоваться, у нас же здесь решения принимаются консенсусом практически. У нас всегда есть расхождения в позициях. И в этом смысле очень большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии. Он очень активно в этом плане работает, очень профессионально. На сегодняшний день смотрится так, что мы сотрудничество, конечно, будем продолжать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ после 2023 года.
https://ria.ru/20231011/putin-1902032826.html
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россия, саудовская аравия, владимир путин, опек, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, ОПЕК, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Экономика
Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+

Путин: скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ продолжится

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено.
"Я думаю, что, скорее всего (будет продолжаться сотрудничество в рамках ОПЕК+ - ред.). Надо с коллегами советоваться, у нас же здесь решения принимаются консенсусом практически. У нас всегда есть расхождения в позициях. И в этом смысле очень большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии. Он очень активно в этом плане работает, очень профессионально. На сегодняшний день смотрится так, что мы сотрудничество, конечно, будем продолжать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ после 2023 года.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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РоссияСаудовская АравияВладимир ПутинОПЕКФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Экономика
 
 
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