https://ria.ru/20231011/putin-1902067323.html

Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+

Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 11.10.2023

Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин заявил, что, скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:47

2023-10-11T16:47

2023-10-11T16:47

россия

саудовская аравия

владимир путин

опек

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено. "Я думаю, что, скорее всего (будет продолжаться сотрудничество в рамках ОПЕК+ - ред.). Надо с коллегами советоваться, у нас же здесь решения принимаются консенсусом практически. У нас всегда есть расхождения в позициях. И в этом смысле очень большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии. Он очень активно в этом плане работает, очень профессионально. На сегодняшний день смотрится так, что мы сотрудничество, конечно, будем продолжать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ после 2023 года.

https://ria.ru/20231011/putin-1902032826.html

россия

саудовская аравия

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Дарья Буймова

россия, саудовская аравия, владимир путин, опек, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика