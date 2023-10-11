Путин оценил перспективы продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+
Путин: скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ продолжится
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, скорее всего, сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено.
"Я думаю, что, скорее всего (будет продолжаться сотрудничество в рамках ОПЕК+ - ред.). Надо с коллегами советоваться, у нас же здесь решения принимаются консенсусом практически. У нас всегда есть расхождения в позициях. И в этом смысле очень большую роль играет наследный принц Саудовской Аравии. Он очень активно в этом плане работает, очень профессионально. На сегодняшний день смотрится так, что мы сотрудничество, конечно, будем продолжать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ после 2023 года.