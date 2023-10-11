https://ria.ru/20231011/putin-1902063375.html

Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин

Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин

Одна нитка "Северного потока 2" не пострадала, но чтобы ее запустить, нужно желание Германии, власти не обращались, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:38

2023-10-11T16:38

2023-10-11T17:50

экономика

германия

россия

владимир путин

северный поток — 2

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

европа

турецкий поток

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока 2" не пострадала, но чтобы ее запустить, нужно желание Германии, власти не обращались, заявил президент России Владимир Путин. "Северный поток 2" - это напрямую в Германию, одна нитка не пострадала. Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать всё на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит. На 30% покупают дороже в Соединенных Штатах, там только радуются", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу только через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" (по одной из ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год). При этом выросли закупки более дорогого сжиженного природного газа в США.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html

https://ria.ru/20231011/energorynok-1902031634.html

германия

россия

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, россия, владимир путин, северный поток — 2, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, европа, турецкий поток