Рейтинг@Mail.ru
Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 11.10.2023 (обновлено: 17:50 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902063375.html
Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин
Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин
Одна нитка "Северного потока 2" не пострадала, но чтобы ее запустить, нужно желание Германии, власти не обращались, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:38
2023-10-11T17:50
экономика
германия
россия
владимир путин
северный поток — 2
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
европа
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902031351_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_fe17595bb206d399c4e55a27548c217c.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока 2" не пострадала, но чтобы ее запустить, нужно желание Германии, власти не обращались, заявил президент России Владимир Путин. "Северный поток 2" - это напрямую в Германию, одна нитка не пострадала. Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать всё на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит. На 30% покупают дороже в Соединенных Штатах, там только радуются", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу только через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" (по одной из ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год). При этом выросли закупки более дорогого сжиженного природного газа в США.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html
https://ria.ru/20231011/energorynok-1902031634.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902031351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8aef35a9bc365f116b88d85af37d2a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, владимир путин, северный поток — 2, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, европа, турецкий поток
Экономика, Германия, Россия, Владимир Путин, Северный поток — 2, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Европа, Турецкий поток
Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин

Путин: Германия не хочет использовать российские энергоресурсы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока 2" не пострадала, но чтобы ее запустить, нужно желание Германии, власти не обращались, заявил президент России Владимир Путин.
"Северный поток 2" - это напрямую в Германию, одна нитка не пострадала. Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать всё на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит. На 30% покупают дороже в Соединенных Штатах, там только радуются", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
Вчера, 16:19
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу только через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" (по одной из ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год). При этом выросли закупки более дорогого сжиженного природного газа в США.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин
Вчера, 15:02
 
ЭкономикаГерманияРоссияВладимир ПутинСеверный поток — 2Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023ЕвропаТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала