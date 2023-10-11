Германия может использовать одну нитку "Северного потока — 2", заявил Путин
Путин: Германия не хочет использовать российские энергоресурсы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока 2" не пострадала, но чтобы ее запустить, нужно желание Германии, власти не обращались, заявил президент России Владимир Путин.
"Северный поток 2" - это напрямую в Германию, одна нитка не пострадала. Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать всё на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит. На 30% покупают дороже в Соединенных Штатах, там только радуются", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу только через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" (по одной из ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год). При этом выросли закупки более дорогого сжиженного природного газа в США.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.