https://ria.ru/20231011/putin-1902060001.html
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин
Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов от западных стран за транзит российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:28
2023-10-11T16:28
2023-10-11T16:29
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов от западных стран за транзит российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН. "Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины, одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла и закрыла второй маршрут. Но послушайте, она же деньги получает из Европы, ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, частично из США, но в значительной степени из Европы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин
Путин: Украина получает четыре-пять миллиардов долларов в месяц за транзит газа