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Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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16:28 11.10.2023 (обновлено: 16:29 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902060001.html
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин
Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов от западных стран за транзит российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:28
2023-10-11T16:29
экономика
украина
европа
россия
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов от западных стран за транзит российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН. "Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины, одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла и закрыла второй маршрут. Но послушайте, она же деньги получает из Европы, ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, частично из США, но в значительной степени из Европы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
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экономика, украина, европа, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин

Путин: Украина получает четыре-пять миллиардов долларов в месяц за транзит газа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов от западных стран за транзит российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН.
"Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины, одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла и закрыла второй маршрут. Но послушайте, она же деньги получает из Европы, ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, частично из США, но в значительной степени из Европы", - сказал Путин.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаРоссияВладимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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