https://ria.ru/20231011/putin-1902060001.html

Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин

Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа, заявил Путин

Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов от западных стран за транзит российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:28

2023-10-11T16:28

2023-10-11T16:29

экономика

украина

европа

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902050267_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_3bdfc2f7fd4cc01eb0f41b7a89247e97.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украина ежемесячно получает 4-5 млрд долларов от западных стран за транзит российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии РЭН. "Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины, одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла и закрыла второй маршрут. Но послушайте, она же деньги получает из Европы, ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, частично из США, но в значительной степени из Европы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, европа, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023