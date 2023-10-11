https://ria.ru/20231011/putin-1902058763.html
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин
Никто на Западе не обращал внимание на убийство людей на Юго-Востоке Украины восемь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:25
2023-10-11T16:25
2023-10-11T16:25
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владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никто на Западе не обращал внимание на убийство людей на Юго-Востоке Украины восемь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Война начата была на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, поддержанного Соединенными штатами и Европой, поддержали госпереворот, начали боевые действия на Юго-Востоке Украины. Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20231011/putin-1902058042.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин
Путин: на Западе восемь лет не обращали внимание на убийство людей на Украине