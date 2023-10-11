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Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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16:25 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1902058763.html
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин
Никто на Западе не обращал внимание на убийство людей на Юго-Востоке Украины восемь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:25
2023-10-11T16:25
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никто на Западе не обращал внимание на убийство людей на Юго-Востоке Украины восемь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Война начата была на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, поддержанного Соединенными штатами и Европой, поддержали госпереворот, начали боевые действия на Юго-Востоке Украины. Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Запад с 2014 года игнорировал убийство людей на Украине, заявил Путин

Путин: на Западе восемь лет не обращали внимание на убийство людей на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никто на Западе не обращал внимание на убийство людей на Юго-Востоке Украины восемь лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Война начата была на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, поддержанного Соединенными штатами и Европой, поддержали госпереворот, начали боевые действия на Юго-Востоке Украины. Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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