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Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года - РИА Новости, 11.10.2023
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16:24 11.10.2023 (обновлено: 17:58 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902058371.html
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года - РИА Новости, 11.10.2023
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года
Президент России Владимир Путин не исключает, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:24
2023-10-11T17:58
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
экономика
россия
москва
цены на нефть
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года."Наверное, придется регулировать рынок нефти после 2023 года", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика, россия, москва, цены на нефть
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва, Цены на нефть
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года

Путин не исключил, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года.
«
"Наверное, придется регулировать рынок нефти после 2023 года", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе
Вчера, 15:59
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир ПутинЭкономикаРоссияМоскваЦены на нефть
 
 
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