https://ria.ru/20231011/putin-1902058371.html
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года - РИА Новости, 11.10.2023
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года
Президент России Владимир Путин не исключает, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:24
2023-10-11T16:24
2023-10-11T17:58
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
экономика
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цены на нефть
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года."Наверное, придется регулировать рынок нефти после 2023 года", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/putin-1902050875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика, россия, москва, цены на нефть
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва, Цены на нефть
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года
Путин не исключил, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года.