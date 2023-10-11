https://ria.ru/20231011/putin-1902058371.html

Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года

Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года - РИА Новости, 11.10.2023

Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года

Президент России Владимир Путин не исключает, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:24

2023-10-11T16:24

2023-10-11T17:58

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

владимир путин

экономика

россия

москва

цены на нефть

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает, что рынок нефти придется регулировать после 2023 года."Наверное, придется регулировать рынок нефти после 2023 года", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/putin-1902050875.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика, россия, москва, цены на нефть