https://ria.ru/20231011/putin-1902058042.html

Путин рассказал о попытках создать равную систему безопасности в Европе

Путин рассказал о попытках создать равную систему безопасности в Европе - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал о попытках создать равную систему безопасности в Европе

Россия после развала СССР предпринимала ряд шагов, чтобы создать равную систему безопасности в Европе, чтобы она никого не ущемляла, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:23

2023-10-11T16:23

2023-10-11T16:23

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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия после развала СССР предпринимала ряд шагов, чтобы создать равную систему безопасности в Европе, чтобы она никого не ущемляла, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели". "После развала Советского Союза мы предприняли ряд различных шагов на протяжении длительного периода времени, на протяжении десятилетий, ряд шагов, направленных на то, чтобы урегулировать ситуацию на историческую перспективу, создать такую систему безопасности в Европе, которая бы никого не ущемляла, была бы равной для всех, равную систему безопасности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, россия, ссср, владимир путин, в мире, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023