https://ria.ru/20231011/putin-1902058042.html
Путин рассказал о попытках создать равную систему безопасности в Европе
Путин рассказал о попытках создать равную систему безопасности в Европе - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал о попытках создать равную систему безопасности в Европе
Россия после развала СССР предпринимала ряд шагов, чтобы создать равную систему безопасности в Европе, чтобы она никого не ущемляла, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:23
2023-10-11T16:23
2023-10-11T16:23
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия после развала СССР предпринимала ряд шагов, чтобы создать равную систему безопасности в Европе, чтобы она никого не ущемляла, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели". "После развала Советского Союза мы предприняли ряд различных шагов на протяжении длительного периода времени, на протяжении десятилетий, ряд шагов, направленных на то, чтобы урегулировать ситуацию на историческую перспективу, создать такую систему безопасности в Европе, которая бы никого не ущемляла, была бы равной для всех, равную систему безопасности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, россия, ссср, владимир путин, в мире, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Европа, Россия, СССР, Владимир Путин, В мире, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин рассказал о попытках создать равную систему безопасности в Европе
Путин: Россия пыталась создать равную систему безопасности Европы
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия после развала СССР предпринимала ряд шагов, чтобы создать равную систему безопасности в Европе, чтобы она никого не ущемляла, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
"После развала Советского Союза мы предприняли ряд различных шагов на протяжении длительного периода времени, на протяжении десятилетий, ряд шагов, направленных на то, чтобы урегулировать ситуацию на историческую перспективу, создать такую систему безопасности в Европе, которая бы никого не ущемляла, была бы равной для всех, равную систему безопасности", - сказал Путин.
Путин не видит здравого объяснения отказа Европы от российского газа