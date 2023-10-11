https://ria.ru/20231011/putin-1902050875.html

Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе

Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе - РИА Новости, 11.10.2023

Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе

Цены на энергетику на Западе выросли до небес после отказа от российских энергоносителей, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:59

2023-10-11T15:59

2023-10-11T16:18

экономика

владимир путин

россия

европа

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Цены на энергетику на Западе выросли до небес после отказа от российских энергоносителей, сообщил президент России Владимир Путин.Ранее Путин отмечал, что некоторые бывшие партнёры РФ, в числе которых Европа, начали отказываться от российских энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, а также ограничения по объёмам, по страховке, по фрахту."Те, кто вводит эти ограничения, они сталкиваются с проблемами, которые разрешить пока не могут. Вот отказались от нашего природного газа. Вроде как, отказались, но цены выросли просто до небес. Я уже не говорю про те цены, которые были явно спекулятивного характера, там две тысячи евро за тысячу пропана. Сейчас где-то под 350, под 400. Но это тоже для европейского рынка много, это большая цена", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.

https://ria.ru/20231011/putin-1902051399.html

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европа

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Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, европа