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Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе - РИА Новости, 11.10.2023
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15:59 11.10.2023 (обновлено: 16:18 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902050875.html
Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе
Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе - РИА Новости, 11.10.2023
Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе
Цены на энергетику на Западе выросли до небес после отказа от российских энергоносителей, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:59
2023-10-11T16:18
экономика
владимир путин
россия
европа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Цены на энергетику на Западе выросли до небес после отказа от российских энергоносителей, сообщил президент России Владимир Путин.Ранее Путин отмечал, что некоторые бывшие партнёры РФ, в числе которых Европа, начали отказываться от российских энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, а также ограничения по объёмам, по страховке, по фрахту."Те, кто вводит эти ограничения, они сталкиваются с проблемами, которые разрешить пока не могут. Вот отказались от нашего природного газа. Вроде как, отказались, но цены выросли просто до небес. Я уже не говорю про те цены, которые были явно спекулятивного характера, там две тысячи евро за тысячу пропана. Сейчас где-то под 350, под 400. Но это тоже для европейского рынка много, это большая цена", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
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экономика, владимир путин, россия, европа
Экономика, Владимир Путин, Россия, Европа
Путин назвал причину роста цен на энергетику на Западе

Путин: цены на Западе выросли после отказа от российских энергосителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Цены на энергетику на Западе выросли до небес после отказа от российских энергоносителей, сообщил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин отмечал, что некоторые бывшие партнёры РФ, в числе которых Европа, начали отказываться от российских энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, а также ограничения по объёмам, по страховке, по фрахту.
"Те, кто вводит эти ограничения, они сталкиваются с проблемами, которые разрешить пока не могут. Вот отказались от нашего природного газа. Вроде как, отказались, но цены выросли просто до небес. Я уже не говорю про те цены, которые были явно спекулятивного характера, там две тысячи евро за тысячу пропана. Сейчас где-то под 350, под 400. Но это тоже для европейского рынка много, это большая цена", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин
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