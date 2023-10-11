https://ria.ru/20231011/putin-1902043577.html
Решение проблем Палестины попытались подменить подачками, заявил Путин
Решение проблем Палестины попытались подменить подачками, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Решение проблем Палестины попытались подменить подачками, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря об израиле-палестинском конфликте, заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:38
2023-10-11T15:38
2023-10-11T15:51
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об израиле-палестинском конфликте, заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками, Россия всегда говорила, что этого будет недостаточно."По сути - попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками. Конечно, это очень важно для людей, которые живут... имеют низкий уровень жизненный, важно решать социально-экономические вопросы, но мы всегда говорили о том, что этого будет недостаточно", - сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".Путин подчеркнул, что "без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства", невозможно решить проблему в целом."Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства со столицей в Иерусалиме восточном невозможно решить проблему в целом", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Тем не менее, по словам Путина, "ставка была сделана именно на это"."Кроме этого - поселенческая политика, кроме этого, еще ряд составляющих привели вот в конечном итоге к взрыву насилия. То, что происходит - это ужасно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231011/mekhanizm-1902047359.html
https://ria.ru/20231011/konflikt-1902044471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, израиль, владимир путин, в мире, россия, сша
Палестина, Израиль, Владимир Путин, В мире, Россия, США
Решение проблем Палестины попытались подменить подачками, заявил Путин
Путин: решение проблем Палестины попытались подменить экономическими подачками
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об израиле-палестинском конфликте, заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками, Россия всегда говорила, что этого будет недостаточно.
"По сути - попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками. Конечно, это очень важно для людей, которые живут... имеют низкий уровень жизненный, важно решать социально-экономические вопросы, но мы всегда говорили о том, что этого будет недостаточно", - сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".
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Путин подчеркнул, что "без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства", невозможно решить проблему в целом.
"Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства со столицей в Иерусалиме
восточном невозможно решить проблему в целом", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Тем не менее, по словам Путина, "ставка была сделана именно на это".
"Кроме этого - поселенческая политика, кроме этого, еще ряд составляющих привели вот в конечном итоге к взрыву насилия. То, что происходит - это ужасно", - добавил Путин.
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