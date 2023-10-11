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Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь - РИА Новости, 11.10.2023
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил Владимира Путина выступить с инициативой прекращении огня между палестинцами и израильтянами. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:37
2023-10-11T15:37
2023-10-11T15:44
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палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил Владимира Путина выступить с инициативой прекращении огня между палестинцами и израильтянами."Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении, реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы", - сказал он в ходе во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.По словам премьера Ирака, последствия текущих событий сложно предсказать.
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в мире, израиль, ирак, владимир путин, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ирак, Владимир Путин, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину к прекращению огня