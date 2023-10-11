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Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 11.10.2023
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15:30 11.10.2023 (обновлено: 15:49 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902040780.html
Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной
Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной
Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной - неизвестно, но стремиться к этому надо, ведь расширение зоны конфликта может... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:30
2023-10-11T15:49
в мире
израиль
палестина
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной - неизвестно, но стремиться к этому надо, ведь расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин."Удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию - неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям. Кстати говоря, в том числе, и в сфере энергетики", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20231011/potoki-1902046470.html
израиль
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в мире, израиль, палестина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
В мире, Израиль, Палестина, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной

Путин: конфликт между Израилем и Палестиной может привести к большим проблемам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной - неизвестно, но стремиться к этому надо, ведь расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию - неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям. Кстати говоря, в том числе, и в сфере энергетики", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
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В миреИзраильПалестинаВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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