https://ria.ru/20231011/putin-1902040780.html

Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной

Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной

Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной - неизвестно, но стремиться к этому надо, ведь расширение зоны конфликта может... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:30

2023-10-11T15:30

2023-10-11T15:49

в мире

израиль

палестина

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной - неизвестно, но стремиться к этому надо, ведь расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин."Удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию - неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям. Кстати говоря, в том числе, и в сфере энергетики", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20231011/potoki-1902046470.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, палестина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021