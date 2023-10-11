https://ria.ru/20231011/putin-1902036107.html
Путин заявил о весомом вкладе России в балансировку энергорынка
Путин заявил о весомом вкладе России в балансировку энергорынка - РИА Новости, 11.10.2023
Путин заявил о весомом вкладе России в балансировку энергорынка
Россия будет и впредь вносить весомый вклад в балансировку мирового энергетического рынка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:16
2023-10-11T15:16
2023-10-11T15:24
россия
экономика
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия будет и впредь вносить весомый вклад в балансировку мирового энергетического рынка, заявил президент России Владимир Путин."И, конечно, Россия, как и прежде, будет вносить весомый вклад в балансировку глобального энергетического рынка, развивать партнерские, кооперационные связи с теми странами, которые хотят и в этом заинтересованы", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.Путин выразил уверенность, что такая работа принесет выгоду всем ее участникам, гарантирует благополучие народов на долгие годы вперед.
https://ria.ru/20190403/1552364266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Экономика, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин заявил о весомом вкладе России в балансировку энергорынка
Путин: Россия будет вносить весомый вклад в балансировку мирового энергорынка
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия будет и впредь вносить весомый вклад в балансировку мирового энергетического рынка, заявил президент России Владимир Путин.
"И, конечно, Россия, как и прежде, будет вносить весомый вклад в балансировку глобального энергетического рынка, развивать партнерские, кооперационные связи с теми странами, которые хотят и в этом заинтересованы", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.
Путин выразил уверенность, что такая работа принесет выгоду всем ее участникам, гарантирует благополучие народов на долгие годы вперед.
Эксперт: новые санкции США не сильно повлияют на российский энергорынок