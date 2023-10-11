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Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО - РИА Новости, 11.10.2023
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15:11 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1902035158.html
Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО
Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО - РИА Новости, 11.10.2023
Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:11
2023-10-11T15:11
общество
россия
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации. Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил, что в 2021 году в масштабах страны стартовала программа социальной газифкации, цель которой "чтобы природный газ дошел до каждого дома - в поселке, в городе - где проложен магистральный газопровод". По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены, отметил Путин. В прошлом году была достигнута договоренность сделать программу бессрочной, она также была расширена на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. Также было принято решение оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов. "Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Общество, Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО

Путин предложил давать субсидии по соцгазификации инвалидам и участникам СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации.
Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил, что в 2021 году в масштабах страны стартовала программа социальной газифкации, цель которой "чтобы природный газ дошел до каждого дома - в поселке, в городе - где проложен магистральный газопровод". По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены, отметил Путин. В прошлом году была достигнута договоренность сделать программу бессрочной, она также была расширена на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. Также было принято решение оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов.
"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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