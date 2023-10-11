https://ria.ru/20231011/putin-1902035158.html

Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО

Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО - РИА Новости, 11.10.2023

Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:11

2023-10-11T15:11

2023-10-11T15:11

общество

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации. Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил, что в 2021 году в масштабах страны стартовала программа социальной газифкации, цель которой "чтобы природный газ дошел до каждого дома - в поселке, в городе - где проложен магистральный газопровод". По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены, отметил Путин. В прошлом году была достигнута договоренность сделать программу бессрочной, она также была расширена на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ. Также было принято решение оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов. "Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231011/spg-1902033465.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023