https://ria.ru/20231011/putin-1902032826.html
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин
Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:04
2023-10-11T15:04
2023-10-11T15:28
опек
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент России Владимир Путин."Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых прозрачных условиях, именно в такой логике россия работает в рамках ОПЕК+", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что Россия опирается прежде всего на объективную, рыночную динамику спроса и предложений на нефть, а также на инвестиционные программы отрасли."Именно поэтому страны участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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опек, экономика, владимир путин, россия
ОПЕК, Экономика, Владимир Путин, Россия
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин
Путин: координация со странами ОПЕК+ будет продолжена
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент России Владимир Путин.
"Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых прозрачных условиях, именно в такой логике россия работает в рамках ОПЕК+", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин
Он отметил, что Россия опирается прежде всего на объективную, рыночную динамику спроса и предложений на нефть, а также на инвестиционные программы отрасли.
"Именно поэтому страны участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами", - добавил Путин.
Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки