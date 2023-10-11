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Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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15:04 11.10.2023 (обновлено: 15:28 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902032826.html
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин
Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:04
2023-10-11T15:28
опек
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент России Владимир Путин."Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых прозрачных условиях, именно в такой логике россия работает в рамках ОПЕК+", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что Россия опирается прежде всего на объективную, рыночную динамику спроса и предложений на нефть, а также на инвестиционные программы отрасли."Именно поэтому страны участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html
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опек, экономика, владимир путин, россия
ОПЕК, Экономика, Владимир Путин, Россия
Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин

Путин: координация со странами ОПЕК+ будет продолжена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент России Владимир Путин.
"Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых прозрачных условиях, именно в такой логике россия работает в рамках ОПЕК+", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
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Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин
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Он отметил, что Россия опирается прежде всего на объективную, рыночную динамику спроса и предложений на нефть, а также на инвестиционные программы отрасли.
"Именно поэтому страны участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами", - добавил Путин.
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