https://ria.ru/20231011/putin-1902032826.html

Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин

Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Страны ОПЕК+ успешно справляются с вызовами, заявил Путин

Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:04

2023-10-11T15:04

2023-10-11T15:28

опек

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взаимодействие на открытых прозрачных условиях требуется для стабильности мирового рынка, именно в такой логике РФ работает в рамках ОПЕК+, сообщил президент России Владимир Путин."Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков, причем на открытых прозрачных условиях, именно в такой логике россия работает в рамках ОПЕК+", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что Россия опирается прежде всего на объективную, рыночную динамику спроса и предложений на нефть, а также на инвестиционные программы отрасли."Именно поэтому страны участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html

https://ria.ru/20230831/neft-1893474666.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

опек, экономика, владимир путин, россия