https://ria.ru/20231011/putin-1902028777.html

Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов

Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов - РИА Новости, 11.10.2023

Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов

Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:53

2023-10-11T14:53

2023-10-11T16:20

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент России Владимир Путин."Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Специалисты "Росатома" одновременно, хочу это подчеркнуть, одновременно строят за рубежом 22 энергоблока. Это примерно 80% мирового рынка", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что в "России осваиваются новые направления атомной генерации", напомнив, что на Чукотке с 2020 года эксплуатируется первая плавучая АЭС "Академик Ломоносов", в регионе будут развернуты еще четыре аналогичных энергоблока.А в Якутии строится "первая в России наземная АЭС малой мощности", добавил Путин.

https://ria.ru/20230925/aes-1898543273.html

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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023