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Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов - РИА Новости, 11.10.2023
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14:53 11.10.2023 (обновлено: 16:20 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902028777.html
Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов
Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов - РИА Новости, 11.10.2023
Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов
Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:53
2023-10-11T16:20
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент России Владимир Путин."Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Специалисты "Росатома" одновременно, хочу это подчеркнуть, одновременно строят за рубежом 22 энергоблока. Это примерно 80% мирового рынка", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что в "России осваиваются новые направления атомной генерации", напомнив, что на Чукотке с 2020 года эксплуатируется первая плавучая АЭС "Академик Ломоносов", в регионе будут развернуты еще четыре аналогичных энергоблока.А в Якутии строится "первая в России наземная АЭС малой мощности", добавил Путин.
https://ria.ru/20230925/aes-1898543273.html
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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов

Путин: специалисты Росатома одновременно строят 22 энергоблока в других странах

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Атомная отрасль России практически не имеет конкурентов за рубежом, специалисты "Росатома" одновременно строят 22 энергоблока в других странах, заявил президент России Владимир Путин.
"Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Специалисты "Росатома" одновременно, хочу это подчеркнуть, одновременно строят за рубежом 22 энергоблока. Это примерно 80% мирового рынка", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Он отметил, что в "России осваиваются новые направления атомной генерации", напомнив, что на Чукотке с 2020 года эксплуатируется первая плавучая АЭС "Академик Ломоносов", в регионе будут развернуты еще четыре аналогичных энергоблока.
А в Якутии строится "первая в России наземная АЭС малой мощности", добавил Путин.
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РоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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