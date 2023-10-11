https://ria.ru/20231011/putin-1902028685.html
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:53
2023-10-11T14:53
2023-10-11T15:03
россия
владимир путин
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем последовательно повышать надежность энергоснабжения регионов. Сети, линии энергопередач должны работать четко, устойчиво, иметь резерв для развития территорий", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что особое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности промышленности, коммунальной сферы и транспорта."В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Владимир Путин, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин
Путин: власти будут уделять особое внимание повышению энергоэффективности ЖКХ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем последовательно повышать надежность энергоснабжения регионов. Сети, линии энергопередач должны работать четко, устойчиво, иметь резерв для развития территорий", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
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Он отметил, что особое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности промышленности, коммунальной сферы и транспорта.
"В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
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