https://ria.ru/20231011/putin-1902028685.html

Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин

Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин

Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:53

2023-10-11T14:53

2023-10-11T15:03

россия

владимир путин

экономика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем последовательно повышать надежность энергоснабжения регионов. Сети, линии энергопередач должны работать четко, устойчиво, иметь резерв для развития территорий", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что особое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности промышленности, коммунальной сферы и транспорта."В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20231011/tek-1902029338.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023