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Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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14:53 11.10.2023 (обновлено: 15:03 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902028685.html
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:53
2023-10-11T15:03
россия
владимир путин
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем последовательно повышать надежность энергоснабжения регионов. Сети, линии энергопередач должны работать четко, устойчиво, иметь резерв для развития территорий", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что особое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности промышленности, коммунальной сферы и транспорта."В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
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россия, владимир путин, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Владимир Путин, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов, заявил Путин

Путин: власти будут уделять особое внимание повышению энергоэффективности ЖКХ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя". 11 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя". 11 октября 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти будут повышать надежность энергоснабжения регионов России, особое внимание уделять повышению энергоэффективности в ЖКХ и на транспорте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем последовательно повышать надежность энергоснабжения регионов. Сети, линии энергопередач должны работать четко, устойчиво, иметь резерв для развития территорий", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации
Вчера, 14:54
Он отметил, что особое внимание будет уделяться повышению энергоэффективности промышленности, коммунальной сферы и транспорта.
"В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Вчера, 14:49
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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