https://ria.ru/20231011/putin-1901991346.html

Песков анонсировал выступление Путина на энергетической неделе

Песков анонсировал выступление Путина на энергетической неделе - РИА Новости, 11.10.2023

Песков анонсировал выступление Путина на энергетической неделе

Все, что будет сказано президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН) на тему ТЭК и энергетики, будет очень важно, РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:04

2023-10-11T13:04

2023-10-11T13:22

владимир путин

экономика

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все, что будет сказано президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН) на тему ТЭК и энергетики, будет очень важно, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."ТЭК и все, что связано с энергетикой, чрезвычайно важно для всего мира. Это то, что всегда так или иначе связано с геополитикой, со всеми процессами, которые происходят. Конечно же, это важнейший сектор для нашей экономики. Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важно. Ну и, конечно, будет очень интересная дискуссия, интересный модератор будет", - отметил Песков.

https://ria.ru/20231010/gosti-1901753972.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, экономика, россия, дмитрий песков