https://ria.ru/20231011/putin-1901991346.html
Песков анонсировал выступление Путина на энергетической неделе
Песков анонсировал выступление Путина на энергетической неделе - РИА Новости, 11.10.2023
Песков анонсировал выступление Путина на энергетической неделе
Все, что будет сказано президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН) на тему ТЭК и энергетики, будет очень важно, РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:04
2023-10-11T13:04
2023-10-11T13:22
владимир путин
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все, что будет сказано президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН) на тему ТЭК и энергетики, будет очень важно, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."ТЭК и все, что связано с энергетикой, чрезвычайно важно для всего мира. Это то, что всегда так или иначе связано с геополитикой, со всеми процессами, которые происходят. Конечно же, это важнейший сектор для нашей экономики. Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важно. Ну и, конечно, будет очень интересная дискуссия, интересный модератор будет", - отметил Песков.
https://ria.ru/20231010/gosti-1901753972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков анонсировал выступление Путина на энергетической неделе
Песков: Путин во время выступления на энергетической неделе скажет очень важное
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все, что будет сказано президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН) на тему ТЭК и энергетики, будет очень важно, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"ТЭК и все, что связано с энергетикой, чрезвычайно важно для всего мира. Это то, что всегда так или иначе связано с геополитикой, со всеми процессами, которые происходят. Конечно же, это важнейший сектор для нашей экономики. Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важно. Ну и, конечно, будет очень интересная дискуссия, интересный модератор будет", - отметил Песков.
Более 4000 гостей ожидают на Российской энергетической неделе – 2023