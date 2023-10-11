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Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции - РИА Новости, 11.10.2023
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09:46 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/putin-1901924862.html
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции - РИА Новости, 11.10.2023
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции
Президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников юбилейной, десятой российско-киргизской межрегиональной конференции в Киргизии,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:46
2023-10-11T09:46
россия
киргизия
ош
владимир путин
мгу имени м. в. ломоносова
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников юбилейной, десятой российско-киргизской межрегиональной конференции в Киргизии, отметив, что российская сторона помогает киргизским регионам в совершенствовании системы среднего образования, в ближайшие годы Россия построит девять школ в Киргизии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Сердечно приветствую вас – участников юбилейной, Десятой российско-киргизской межрегиональной конференции. В этом году она посвящена прежде всего развитию промышленной кооперации, и поэтому вполне логично, что вы встречаетесь в Джалал-Абаде – индустриальном центре Киргизии", - сказал президент. Путин добавил, что на конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран – то есть те, кто на повседневной основе занимается практическими аспектами всего комплекса дружественных российско-киргизских связей и, в частности, их торгово-экономической составляющей. "Помимо экономики межрегиональное сотрудничество, естественно, охватывает и гуманитарную сферу. Российская сторона помогает киргизским регионам в совершенствовании системы среднего образования. Всего в ближайшие несколько лет Россия планирует построить девять школ во всех семи областях и двух крупнейших городах Киргизии. В них будут обучаться более 11 тысяч учеников", - говорится в видеообращении. Кроме того, президент напомнил, что 1 сентября вместе с президентом Киргизии был дан старт строительству первых трёх таких школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе. Путин подчеркнул, что в киргизских регионах открываются филиалы российских вузов. В Оше – центр МГУ имени М.В.Ломоносова. Также готовится к открытию филиал МГУ в Караколе. А в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" в этом году в Киргизию для работы в школах направлено около 120 педагогов из России. Президент России уверен, что все эти вопросы будут в поле зрения проводимого на днях в Оше третьего Форума ректоров вузов России и Киргизии. "Не может не вызывать удовлетворения, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов Российской Федерации и все семь киргизских областей. При этом с российской стороны заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Важно, что в такой деятельности регионы опираются на помощь и поддержку правительств России и Киргизии", - сказал Путин. Он отметил, что укрепляет межрегиональные торговые связи российский экспортный центр. Поэтому взаимная торговля регионов устойчиво растёт. "И в целом по итогам 2022 года двусторонний российско-киргизский товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос ещё на 17,4%", - уточнил президент. Кроме того, большой вклад в межрегиональное сотрудничество между российским и киргизским бизнесом вносит федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Глава государства уточнил, что Российско-киргизский фонд развития работает с большой отдачей, он профинансировал более трёх тысяч совместных проектов в реальном секторе экономики на общую сумму 520 миллионов долларов в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, создание фабричных производств, энергетика, транспорт, логистика. "В завершение хотел бы ещё раз отметить, что в стратегическом партнёрстве и союзничестве России и Киргизии регионы играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов наших стран сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия. Естественно, будем поддерживать все ваши полезные начинания. Убеждён, такой настрой разделяет и уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров, и всё руководство Киргизии", - добавил Путин. Российский лидер пожелал участникам конференции и её организаторам плодотворной работы и успехов.
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893675222.html
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россия, киргизия, ош, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, в мире
Россия, Киргизия, Ош, Владимир Путин, МГУ имени М. В. Ломоносова, В мире
Путин поприветствовал участников российско-киргизской конференции

Путин: Россия помогает Киргизии в совершенствовании системы среднего образования

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников юбилейной, десятой российско-киргизской межрегиональной конференции в Киргизии, отметив, что российская сторона помогает киргизским регионам в совершенствовании системы среднего образования, в ближайшие годы Россия построит девять школ в Киргизии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Сердечно приветствую вас – участников юбилейной, Десятой российско-киргизской межрегиональной конференции. В этом году она посвящена прежде всего развитию промышленной кооперации, и поэтому вполне логично, что вы встречаетесь в Джалал-Абаде – индустриальном центре Киргизии", - сказал президент.
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Путин добавил, что на конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран – то есть те, кто на повседневной основе занимается практическими аспектами всего комплекса дружественных российско-киргизских связей и, в частности, их торгово-экономической составляющей.
"Помимо экономики межрегиональное сотрудничество, естественно, охватывает и гуманитарную сферу. Российская сторона помогает киргизским регионам в совершенствовании системы среднего образования. Всего в ближайшие несколько лет Россия планирует построить девять школ во всех семи областях и двух крупнейших городах Киргизии. В них будут обучаться более 11 тысяч учеников", - говорится в видеообращении.
Кроме того, президент напомнил, что 1 сентября вместе с президентом Киргизии был дан старт строительству первых трёх таких школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе.
Путин подчеркнул, что в киргизских регионах открываются филиалы российских вузов. В Оше – центр МГУ имени М.В.Ломоносова. Также готовится к открытию филиал МГУ в Караколе. А в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" в этом году в Киргизию для работы в школах направлено около 120 педагогов из России. Президент России уверен, что все эти вопросы будут в поле зрения проводимого на днях в Оше третьего Форума ректоров вузов России и Киргизии.
"Не может не вызывать удовлетворения, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов Российской Федерации и все семь киргизских областей. При этом с российской стороны заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Важно, что в такой деятельности регионы опираются на помощь и поддержку правительств России и Киргизии", - сказал Путин.
Он отметил, что укрепляет межрегиональные торговые связи российский экспортный центр. Поэтому взаимная торговля регионов устойчиво растёт.
"И в целом по итогам 2022 года двусторонний российско-киргизский товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос ещё на 17,4%", - уточнил президент.
Кроме того, большой вклад в межрегиональное сотрудничество между российским и киргизским бизнесом вносит федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Глава государства уточнил, что Российско-киргизский фонд развития работает с большой отдачей, он профинансировал более трёх тысяч совместных проектов в реальном секторе экономики на общую сумму 520 миллионов долларов в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, создание фабричных производств, энергетика, транспорт, логистика.
"В завершение хотел бы ещё раз отметить, что в стратегическом партнёрстве и союзничестве России и Киргизии регионы играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов наших стран сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия. Естественно, будем поддерживать все ваши полезные начинания. Убеждён, такой настрой разделяет и уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров, и всё руководство Киргизии", - добавил Путин.
Российский лидер пожелал участникам конференции и её организаторам плодотворной работы и успехов.
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