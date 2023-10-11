https://ria.ru/20231011/puteprovod-1902092083.html

Новый путепровод со спиральным съездом открыли в челябинском Бакале

Новый путепровод со спиральным съездом открыли в челябинском Бакале - РИА Новости, 11.10.2023

Новый путепровод со спиральным съездом открыли в челябинском Бакале

Новый путепровод, строительство которого велось два года и соединяющий две части города Бакал Саткинского муниципального района, открыли в Челябинской области,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:53

2023-10-11T17:53

2023-10-11T18:04

челябинская область

общество

бакал

россия

алексей текслер

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Новый путепровод, строительство которого велось два года и соединяющий две части города Бакал Саткинского муниципального района, открыли в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится с рабочей поездкой в горнозаводской зоне региона. "Мы не просто открываем важный инфраструктурный объект. Это нечто большее, вы мне сами об этом рассказывали, что для Бакала всегда этот мост был сердцем города. В 2020 году, когда я был здесь, мне рассказывали про это. Я нисколько не сомневался, что надо срочно восстановить мост, построить его заново", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. По словам губернатора, развитие Бакала будет продолжаться. "Да, есть проблемы, и я об этом знаю. Кое-что уже сделано, но остается еще многое сделать. Мост – это первое важное, знаковое событие для жизни Бакала. …будем встречаться и с руководством рудоуправления. Ставлю задачу восстановить работу предприятия, как это было раньше, как это должно быть. Есть и другие планы, и инфраструктурные задачи, которые необходимо решать", - отметил он. Новый мост - со спиральным въездом, мост соединяет верхнюю и нижнюю части города, поясняет пресс-служба правительства. Первый мост со спиральным въездом над железнодорожными путями был построен в середине 1960-х годов прошлого века, уточняет пресс-служба. В 2008 году в конструкции моста были обнаружены дефекты, в связи с чем движение по путепроводу закрыли, но спустя 13 лет решение о строительстве нового объекта принял Алексей Текслер во время поездки в Бакал, поясняется в сообщении. По словам главы Саткинского муниципального района Александра Глазкова, день открытия моста - знаковый день для Бакала. "Строительство длилось около 2 лет - с августа 2021 года по октябрь 2023 года. Все согласно графику. И вот мы стали свидетелями открытия объекта. Это уникальный мост со спиральным съездом по аналогии с тем, который был разобран. Благодарю Алексея Леонидовича Текслера за столь внимательное отношение к нуждам жителей Бакала. Благодарю АО "Уралмостострой", крупнейшую мостостроительную организацию в России, за качественную работу", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, глава Саткинского района на автомобиле проехал по мосту, отметив, что разметка на мост нанесена, дорожные знаки также присутствуют. "Проехал по мосту с большим удовольствием", - сказал он. Глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев добавил, что жители поселения еще несколько лет назад отмечали необходимость восстановления старого моста. "Когда я в 2017 году избирался главой, жители по опросам 96%, во главу угла ставили возрождение моста", - сказал он. По данным министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, мост соединил между собой две части города. Сооружение находилось в нерабочем состоянии порядка 10 лет, его капитальный ремонт стал возможен во многом благодаря проекту "Дорожный рывок", который инициировал губернатор региона. Сумма проекта составила 403 миллиона рублей, протяженность сооружения – 263 метра, ширина проезжей части составляет 7 метров, высота путепровода составляет 14,5 метра.

https://ria.ru/20230926/raboty-1898746456.html

https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, бакал, россия, алексей текслер, челябинская область