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Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину
Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину - РИА Новости, 11.10.2023
Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину
Потенциальный удар США по Ирану, к чему из-за эскалации в Израиле призывает ряд американских политиков, сильно навредит поддержке Украины, а фокус внимания в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T06:28
2023-10-11T06:28
2023-10-11T06:28
в мире
сша
иран
израиль
алексей пушков
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Потенциальный удар США по Ирану, к чему из-за эскалации в Израиле призывает ряд американских политиков, сильно навредит поддержке Украины, а фокус внимания в мире окончательно сместится на Ближний Восток, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.В своем Telegram-канале он отметил, что в США уже создается антииранская коалиция, которая призывает нанести удар по Исламской республике, обвиняя ее в поддержке "Хезболлы" и ХАМАС."Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесет мощный удар по поддержке Украины — фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток. На сегодня такой сценарий маловероятен. Но ничего нельзя исключить", - констатировал Пушков.В последние дни в американских СМИ активно муссируется тема возможной причастности Ирана к резонансным атакам палестинского движения ХАМАС на Израиль. Сам Тегеран вовлеченность в эти события официально отвергает. Между тем, накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран хоть и является, по мнению Вашингтона, многолетним партнером и спонсором ХАМАС, однако конкретных доказательств причастности страны к атакам на Израиль у США нет.
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в мире, сша, иран, израиль, алексей пушков, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина
В мире, США, Иран, Израиль, Алексей Пушков, Джон Кирби, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Украина
Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину
Пушков: возможный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины