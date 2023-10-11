https://ria.ru/20231011/pshenitsa-1901906863.html
Бразилия в сентябре купила у России рекордную партию пшеницы
Бразилия в сентябре купила у России рекордную партию пшеницы - РИА Новости, 11.10.2023
Бразилия в сентябре купила у России рекордную партию пшеницы
Бразилия в сентябре приобрела у России 246 тысяч тонн пшеницы - это стало максимальной партией за всю историю двусторонней торговли, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T06:35
2023-10-11T06:35
2023-10-11T06:35
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бразилия в сентябре приобрела у России 246 тысяч тонн пшеницы - это стало максимальной партией за всю историю двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы. Так, южноамериканская страна в начале осени приобрела 246 тысяч тонн российской пшеницы, нарастив импорт в 2,6 раза за месяц. Это стало для Бразилии рекордной закупкой этого вида зерна у России. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2022 года, когда Бразилия купила 217,4 тысячи тонн пшеницы. В то же время стоимость закупки в сентябре не превысила декабрьский максимум, составив 61 миллион долларов против 70 миллионов долларов. Россия в сентябре стала основным поставщиком пшеницы в Бразилию, обогнав Аргентину (99 тысяч тонн) и Уругвай (30 тысяч тонн). Также в начале осени в южноамериканскую страну поставляли это зерно Канада (21 тысяча тонн), Парагвай (11 тысяч тонн), а также Ливан (2 тонны). Одновременно по итогам девяти месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком пшеницы в Бразилию с продажами в 723 тысячи тонн на 193 миллиона долларов, тогда как еще год назад вовсе не поставляла это зерно на местный рынок. Лидерство удерживает Аргентина (1,7 миллиона тонн), а на третьем месте - Уругвай (723 тысячи тонн).
https://ria.ru/20230904/pshenitsa-1894076589.html
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бразилия, экономика, россия, аргентина
Бразилия, Экономика, Россия, Аргентина
Бразилия в сентябре купила у России рекордную партию пшеницы
Бразилия в сентябре купила у России рекордные 246 тысяч тонн пшеницы
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бразилия в сентябре приобрела у России 246 тысяч тонн пшеницы - это стало максимальной партией за всю историю двусторонней торговли, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы.
Так, южноамериканская страна в начале осени приобрела 246 тысяч тонн российской пшеницы, нарастив импорт в 2,6 раза за месяц. Это стало для Бразилии рекордной закупкой этого вида зерна у России. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2022 года, когда Бразилия купила 217,4 тысячи тонн пшеницы.
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В то же время стоимость закупки в сентябре не превысила декабрьский максимум, составив 61 миллион долларов против 70 миллионов долларов.
Россия в сентябре стала основным поставщиком пшеницы в Бразилию, обогнав Аргентину
(99 тысяч тонн) и Уругвай
(30 тысяч тонн). Также в начале осени в южноамериканскую страну поставляли это зерно Канада
(21 тысяча тонн), Парагвай
(11 тысяч тонн), а также Ливан
(2 тонны).
Одновременно по итогам девяти месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком пшеницы в Бразилию с продажами в 723 тысячи тонн на 193 миллиона долларов, тогда как еще год назад вовсе не поставляла это зерно на местный рынок. Лидерство удерживает Аргентина (1,7 миллиона тонн), а на третьем месте - Уругвай (723 тысячи тонн).
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