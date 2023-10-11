https://ria.ru/20231011/proval-1901871921.html

Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков

Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков - РИА Новости, 11.10.2023

Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков

Примерно такие заголовки забивали первые полосы западных СМИ с самого начала СВО, когда зарубежная пропаганда стала ернически комментировать массовые сборы... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:08

израиль

нато

россия

украина

аналитика

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Примерно такие заголовки забивали первые полосы западных СМИ с самого начала СВО, когда зарубежная пропаганда стала ернически комментировать массовые сборы гуманитарной помощи в пользу фронта со стороны обычных россиян. Но теперь по иронии судьбы эти заголовки отражают ситуацию, в которой оказалась армия Израиля — ЦАХАЛ, считающаяся (вернее, считавшаяся до 7 октября) одной из самых сильных, продвинутых и оснащенных армий мира.Сегодня израильский интернет буквально взрывается от бесконечных объявлений с просьбами пожертвовать армии самые простые вещи — вплоть до нижнего белья, обуви и предметов личной гигиены.Сборы организуют как волонтерские организации, так и государственные органы, муниципалитеты и политические партии. Умоляют прислать все — как можно больше и прямо сейчас: трусы, носки, зубные щетки, зарядные устройства для сотовых телефонов, налобные фонари, раскладывающиеся столы, спальные мешки, бутылки для воды, жилеты-разгрузки, кроссовки, полотенца, тапочки, шапки, воду и продукты питания, одежду, бинты, лекарства и многое другое.На бронежилеты деньги пока вроде не собирают (прошла всего пара дней), но уже просачивается информация, что резервистам выдают древние бронежилеты и каски времен ливанской войны 80-х годов. Сейчас израильтяне утюжат Газу с самолетов, массовая сухопутная операция еще не началась, и есть вероятность, что длиннющий список вещей для израильской армии пополнят и бронежилеты, и дроны, и все остальное. Кроме того, не надо забывать, что на момент начала СВО Вооруженным силам России противостояла обученная НАТО многочисленная и более чем прекрасно вооруженная армия Украины, которая по размеру была самой крупной и сильной армией в Европе, в отличие от палестинцев, воюющих в тапках, но сумевших причинить "сверхсовременной" армии Израиля серьезные потери.По соцсетям гуляет забавный диалог:— Мобилизованным не хватает трусов и еды! Их собирают волонтеры!— Что еще можно ожидать от "крепостной" России. Государство не способно снабжать свою армию.— Но это в Израиле!— Сложно быть полностью готовым к событиям такого масштаба. На то и гражданское общество, чтобы помочь!Интересно, что западная пропагандистская машина по инерции продолжает дудеть в свою дуду: пресс-служба ЦАХАЛ бодро отписалась, что "проблем со снабжением армии нет", а на некоторых ресурсах разгоняется тема, что массовые сборы самого необходимого всей страной — "моральная поддержка и выражение сопричастности", не больше.Но когда вещи собирают для своей армии россияне — это, как вы понимаете, совершенно другое.Не будем комментировать безумие по поводу волонтерских сборов на ВС России в "Укронете", там все понятно.Но будет полезно вспомнить, что во всех без исключения западных СМИ и государственных пресс-службах с четкой регулярностью до недавнего времени выходили новости про "отсталую армию России" и "провалы российского Министерства обороны". Вот лишь несколько примеров, датирующихся прошлым годом.Официальный аккаунт Министерства обороны Великобритании: "Российские власти постоянно не могут снабжать солдат на Украине базовыми вещами. <…> Это однозначно внесло свой вклад в снижение морали большой части армии".ВВС: "Многие российские солдаты отказываются возвращаться на фронт из-за нехватки самого необходимого".CNN: "Русские покупают обувь и бронежилеты для солдат, в то время как Кремль пытается решить проблемы кампании". Fortune: "Ржавое оружие, отсутствие еды и грязные постели: российские солдаты описывают мрачную картину второй по мощи армии в мире". Пулитцеровский центр: "Как мамочки, а не Министерство обороны, обеспечивают необходимым русскую армию".Будут ли те же ресурсы писать в подобном ключе про Израиль? Ответ вы знаете сами.Мораль сей истории проста: нас ненавидят и хотят уничтожить просто потому, что мы русские, а значит, будут делать все, чтобы сломать нас морально, чтобы потом сломать физически, и для этого нужно сделать так, чтобы наш народ стыдился помогать своей армии.Но мы не будем делать таких подарков нашим врагам.Мы с каждым днем будем помогать своей армии еще больше и будем гордиться этим, потому что нам нужна одна победа — одна на всех.И мы за ценой не постоим.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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израиль, нато, россия, украина, аналитика