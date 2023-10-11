https://ria.ru/20231011/protivorakety-1902131559.html

США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"

США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол" - РИА Новости, 11.10.2023

США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"

США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:18

2023-10-11T21:18

2023-10-11T21:18

в мире

израиль

сша

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145313/85/1453138591_0:99:1679:1043_1920x0_80_0_0_bb6e2173c5f884b41353bad1f43e85aa.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", - сказал он на брифинге в Белом доме. Кирби добавил, что дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни.

https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902111556.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году