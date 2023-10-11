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США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол" - РИА Новости, 11.10.2023
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21:18 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/protivorakety-1902131559.html
США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"
США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол" - РИА Новости, 11.10.2023
США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"
США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:18
2023-10-11T21:18
в мире
израиль
сша
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", - сказал он на брифинге в Белом доме. Кирби добавил, что дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни.
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в мире, израиль, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"

Белый дом: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"

© AP Photo / Dan BaliltyЗапуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Запуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«
"Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Кирби добавил, что дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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В миреИзраильСШАДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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