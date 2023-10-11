https://ria.ru/20231011/problema-1902044839.html

Палестинская проблема в сердце каждого, кто исповедует ислам, заявил Путин

Палестинская проблема в сердце каждого, кто исповедует ислам, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Палестинская проблема в сердце каждого, кто исповедует ислам, заявил Путин

Палестинская проблема в сердце каждого, кто исповедует ислам, и воспринимается это все ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:42

2023-10-11T15:42

2023-10-11T15:42

израиль

владимир путин

россия

ирак

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Палестинская проблема в сердце каждого, кто исповедует ислам, и воспринимается это все ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень, заявил президент России Владимир Путин. "Мы вчера с коллегой (премьер-министром Ирака - ред.) обсуждали этот вопрос. Его невозможно не обсуждать. Ирак - страна Ближнего Востока. Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе. Да я думаю, что в сердце каждого, кто исповедает ислам, так жить сложилась, это очевидные вещи. И воспринимается это все, что происходит - не только сейчас, а на протяжении десятилетий - воспринимается, как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень", - сказал Путин на Российской энергетической неделе Он отметил, что изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято одновременно и решение о создании и второго государства, речь шла изначально о создании двух независимых суверенных государств - Израиля и Палестины. "Ну Израиль создан, как известно, а Палестина как государство, самостоятельно, суверенное, так и не создано, не состоялось. В силу самых разных обстоятельств. Сейчас не буду вдаваться в детали", - сказал Путин. "Более того часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно палестинскими, она занята Израилем - в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20231011/putin-1902043577.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902043407.html

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израиль, владимир путин, россия, ирак