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Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК - РИА Новости, 11.10.2023
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14:42 11.10.2023 (обновлено: 15:12 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/prioritet-1902024121.html
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК - РИА Новости, 11.10.2023
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК
Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:42
2023-10-11T15:12
россия
экономика
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин."Наш базовый приоритет - это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну, речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличения его емкости", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.Путин отметил, что возможности в этом направлении огромные.
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россия, экономика, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Экономика, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК

Путин назвал обеспечение национального рынка базовым приоритетом России в ТЭК

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин.
"Наш базовый приоритет - это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну, речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличения его емкости", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Путин отметил, что возможности в этом направлении огромные.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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