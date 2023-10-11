https://ria.ru/20231011/prioritet-1902024121.html

Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК

Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК - РИА Новости, 11.10.2023

Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК

Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:42

2023-10-11T14:42

2023-10-11T15:12

россия

экономика

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин."Наш базовый приоритет - это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну, речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличения его емкости", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.Путин отметил, что возможности в этом направлении огромные.

https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023