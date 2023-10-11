https://ria.ru/20231011/prioritet-1902024121.html
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК - РИА Новости, 11.10.2023
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК
Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:42
2023-10-11T14:42
2023-10-11T15:12
россия
экономика
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин."Наш базовый приоритет - это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну, речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличения его емкости", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.Путин отметил, что возможности в этом направлении огромные.
https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Экономика, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин назвал базовый приоритет России в ТЭК
Путин назвал обеспечение национального рынка базовым приоритетом России в ТЭК
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Базовый приоритет РФ в ТЭК - обеспечение национального рынка, РФ будет увеличивать его емкости, заявил президент России Владимир Путин.
"Наш базовый приоритет - это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну, речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличения его емкости", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Путин отметил, что возможности в этом направлении огромные.
Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии