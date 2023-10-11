https://ria.ru/20231011/prints-1902076062.html

Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:11

2023-10-11T17:11

2023-10-11T17:11

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

владимир путин

саудовская аравия

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные отношения, которые важны при принятии решений на нефтяном рынке. "Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть. И, конечно, наследный принц, он, прежде всего, руководствуется интересами Саудовской Аравии - это понятно. Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения - это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, всё-таки взаимное доверие очень важно", - рассказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос о том, способствуют ли личные хорошие отношения Путина и наследного принца Саудовской Аравии поддержанию стабильности на нефтяном рынке. В качестве примера президент РФ привел слова вице-премьера Александра Новака, который постоянно находится "в переговорном процессе" с коллегами из Саудовской Аравии. "Вот он (Новак - ред.) не даст соврать, несколько раз было, когда, ну, трудно даже спрогнозировать темпы развития мировой экономики, потребности Азии, других рынков, ну логистика и так далее и так далее, и было несколько раз, когда он говорил, ну, трудно сказать, но вот саудиты считают, что вот такое-то решение будет оптимальным. Я говорю, ну, давай согласимся, потому что ну, нет стремления надуть, обмануть там как-то. Есть стремление прийти к общему решению, решению, которое а) всем выгодно и б) пойдёт на пользу мировым рынкам энергетическим. Я верю, что так и есть, и вот этот вот уровень доверия, он очень важен. Я надеюсь, что и с обратной стороны то же самое", - пояснил Путин. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html

https://ria.ru/20230616/rossiya-1878770939.html

саудовская аравия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)