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Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2023
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17:11 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/prints-1902076062.html
Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:11
2023-10-11T17:11
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
саудовская аравия
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные отношения, которые важны при принятии решений на нефтяном рынке. "Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть. И, конечно, наследный принц, он, прежде всего, руководствуется интересами Саудовской Аравии - это понятно. Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения - это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, всё-таки взаимное доверие очень важно", - рассказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос о том, способствуют ли личные хорошие отношения Путина и наследного принца Саудовской Аравии поддержанию стабильности на нефтяном рынке. В качестве примера президент РФ привел слова вице-премьера Александра Новака, который постоянно находится "в переговорном процессе" с коллегами из Саудовской Аравии. "Вот он (Новак - ред.) не даст соврать, несколько раз было, когда, ну, трудно даже спрогнозировать темпы развития мировой экономики, потребности Азии, других рынков, ну логистика и так далее и так далее, и было несколько раз, когда он говорил, ну, трудно сказать, но вот саудиты считают, что вот такое-то решение будет оптимальным. Я говорю, ну, давай согласимся, потому что ну, нет стремления надуть, обмануть там как-то. Есть стремление прийти к общему решению, решению, которое а) всем выгодно и б) пойдёт на пользу мировым рынкам энергетическим. Я верю, что так и есть, и вот этот вот уровень доверия, он очень важен. Я надеюсь, что и с обратной стороны то же самое", - пояснил Путин. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html
https://ria.ru/20230616/rossiya-1878770939.html
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, Саудовская Аравия, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин рассказал о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные отношения, которые важны при принятии решений на нефтяном рынке.
"Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть. И, конечно, наследный принц, он, прежде всего, руководствуется интересами Саудовской Аравии - это понятно. Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения - это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, всё-таки взаимное доверие очень важно", - рассказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос о том, способствуют ли личные хорошие отношения Путина и наследного принца Саудовской Аравии поддержанию стабильности на нефтяном рынке.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии
Вчера, 11:15
В качестве примера президент РФ привел слова вице-премьера Александра Новака, который постоянно находится "в переговорном процессе" с коллегами из Саудовской Аравии.
"Вот он (Новак - ред.) не даст соврать, несколько раз было, когда, ну, трудно даже спрогнозировать темпы развития мировой экономики, потребности Азии, других рынков, ну логистика и так далее и так далее, и было несколько раз, когда он говорил, ну, трудно сказать, но вот саудиты считают, что вот такое-то решение будет оптимальным. Я говорю, ну, давай согласимся, потому что ну, нет стремления надуть, обмануть там как-то. Есть стремление прийти к общему решению, решению, которое а) всем выгодно и б) пойдёт на пользу мировым рынкам энергетическим. Я верю, что так и есть, и вот этот вот уровень доверия, он очень важен. Я надеюсь, что и с обратной стороны то же самое", - пояснил Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию
16 июня, 19:00
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир ПутинСаудовская АравияМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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