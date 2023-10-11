Путин рассказал об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин рассказал о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом установились личные доверительные отношения, которые важны при принятии решений на нефтяном рынке.
"Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть. И, конечно, наследный принц, он, прежде всего, руководствуется интересами Саудовской Аравии - это понятно. Было бы странно, если бы это было иначе, но всё-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения - это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, всё-таки взаимное доверие очень важно", - рассказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос о том, способствуют ли личные хорошие отношения Путина и наследного принца Саудовской Аравии поддержанию стабильности на нефтяном рынке.
В качестве примера президент РФ привел слова вице-премьера Александра Новака, который постоянно находится "в переговорном процессе" с коллегами из Саудовской Аравии.
"Вот он (Новак - ред.) не даст соврать, несколько раз было, когда, ну, трудно даже спрогнозировать темпы развития мировой экономики, потребности Азии, других рынков, ну логистика и так далее и так далее, и было несколько раз, когда он говорил, ну, трудно сказать, но вот саудиты считают, что вот такое-то решение будет оптимальным. Я говорю, ну, давай согласимся, потому что ну, нет стремления надуть, обмануть там как-то. Есть стремление прийти к общему решению, решению, которое а) всем выгодно и б) пойдёт на пользу мировым рынкам энергетическим. Я верю, что так и есть, и вот этот вот уровень доверия, он очень важен. Я надеюсь, что и с обратной стороны то же самое", - пояснил Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.