https://ria.ru/20231011/priamure-1901922155.html

Орлов: в Приамурье работают над региональным социальным стандартом

Орлов: в Приамурье работают над региональным социальным стандартом - РИА Новости, 11.10.2023

Орлов: в Приамурье работают над региональным социальным стандартом

В Приамурье работают над региональным социальным стандартом, область стала пилотным регионом, где он внедряется, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:23

2023-10-11T09:23

2023-10-11T09:25

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт - РИА Новости. В Приамурье работают над региональным социальным стандартом, область стала пилотным регионом, где он внедряется, сообщил губернатор Василий Орлов. Глава региона провел первое заседание Совета по улучшению качества жизни в Амурской области. "Амурская область стала пилотным регионом, где внедряется региональный социальный стандарт. Это целый комплекс современных практик, направленный на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере. Наша задача - сделать так, чтобы люди быстрее ощутили эти позитивные изменения, смогли получать необходимую поддержку в упрощенном порядке, без лишних хождений по инстанциям", - цитирует Орлова его пресс-служба. Сообщается также, что участники Совета обсудили на совещании и итоги всероссийского рейтинга по созданию в регионах качественной среды для жизни людей, разработанный Агентством стратегических инициатив. Амурская область стала в нем пятой среди регионов Дальневосточного федерального округа. Для того, чтобы оценить качество жизни в регионе, специалисты изучили 141 показатель по 10 направлениям: жилье и инфраструктура, чистота и экология, безопасность, госуслуги и сервисы, медобслуживание, образование и развитие, потребление и досуг, инклюзивность и равенство, социальная защита, возможности для работы и своего дела. По данным министра проектного управления и кадровой политики области Алины Артеменко, специалисты ведомства проанализировали итоги рейтинга, улучшением каждого "слабого" показателя займется отдельная рабочая группа. Отмечается, что в этом году в Приамурье уже начали работу по внедрению инструментов бережливого управления и улучшения качества приема граждан в органах власти.

https://ria.ru/20230929/lidery-1899435147.html

https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, амурская область, василий орлов (губернатор)