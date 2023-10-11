https://ria.ru/20231011/presledovanie-1902102329.html

В МИД рассказали о случаях преследования россиян в США

В МИД рассказали о случаях преследования россиян в США - РИА Новости, 11.10.2023

В МИД рассказали о случаях преследования россиян в США

Политика США по охоте и преследованию граждан России продолжается, число подобных случаев перевалило за 50-60, заявил директор Департамента по гуманитарному... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:21

2023-10-11T18:21

2023-10-11T18:33

сша

россия

григорий лукьянцев

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Политика США по охоте и преследованию граждан России продолжается, число подобных случаев перевалило за 50-60, заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев."Политика США по охоте за нашими гражданами и имела место, и имеет место, и продолжается. Число случаев таких преследований, похищений, попыток применения американского законодательства на территории третьих стран продолжается. Таких случаев уже не один десяток, их число перевалило за 50-60", - сообщил Лукьянцев во время пресс-подхода в МИД России.

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

сша

россия

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сша, россия, григорий лукьянцев