https://ria.ru/20231011/presledovanie-1902102329.html
В МИД рассказали о случаях преследования россиян в США
В МИД рассказали о случаях преследования россиян в США - РИА Новости, 11.10.2023
В МИД рассказали о случаях преследования россиян в США
Политика США по охоте и преследованию граждан России продолжается, число подобных случаев перевалило за 50-60, заявил директор Департамента по гуманитарному... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:21
2023-10-11T18:21
2023-10-11T18:33
сша
россия
григорий лукьянцев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Политика США по охоте и преследованию граждан России продолжается, число подобных случаев перевалило за 50-60, заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев."Политика США по охоте за нашими гражданами и имела место, и имеет место, и продолжается. Число случаев таких преследований, похищений, попыток применения американского законодательства на территории третьих стран продолжается. Таких случаев уже не один десяток, их число перевалило за 50-60", - сообщил Лукьянцев во время пресс-подхода в МИД России.
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
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сша, россия, григорий лукьянцев
США, Россия, Григорий Лукьянцев
В МИД рассказали о случаях преследования россиян в США
МИД: число случаев преследования россиян в США перевалило за 50-60
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Политика США по охоте и преследованию граждан России продолжается, число подобных случаев перевалило за 50-60, заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Политика США по охоте за нашими гражданами и имела место, и имеет место, и продолжается. Число случаев таких преследований, похищений, попыток применения американского законодательства на территории третьих стран продолжается. Таких случаев уже не один десяток, их число перевалило за 50-60", - сообщил Лукьянцев во время пресс-подхода в МИД России.
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