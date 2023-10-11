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Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.10.2023
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15:47 11.10.2023 (обновлено: 15:57 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/potoki-1902046470.html
Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках"
Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.10.2023
Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках"
Никто не расследует взрывы на "Северных потоках", удивляет позиция ряда стран - ведь был совершен акт международного терроризма, заявил президент России... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:47
2023-10-11T15:57
владимир путин
северный поток
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никто не расследует взрывы на "Северных потоках", удивляет позиция ряда стран - ведь был совершен акт международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин."Взорвали "Северные потоки" - никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма. Причём, судя по всему, на государственном уровне, потому что просто так какая-то команда людей, которые вдруг, решили взорвать газопроводы самостоятельно, без поддержки на государственном уровне, совершить такой акт не смогла бы, это невозможно", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".По его словам, для этого "надо иметь технологии, специально подготовленных людей"."Никто не расследует, наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании – игнорируются", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898842660.html
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владимир путин, северный поток, россия
Владимир Путин, Северный поток, Россия
Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках"

Путин заявил, что никто не расследует взрывы на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никто не расследует взрывы на "Северных потоках", удивляет позиция ряда стран - ведь был совершен акт международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин.
"Взорвали "Северные потоки" - никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма. Причём, судя по всему, на государственном уровне, потому что просто так какая-то команда людей, которые вдруг, решили взорвать газопроводы самостоятельно, без поддержки на государственном уровне, совершить такой акт не смогла бы, это невозможно", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
По его словам, для этого "надо иметь технологии, специально подготовленных людей".
"Никто не расследует, наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании – игнорируются", - добавил президент РФ.
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