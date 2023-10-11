https://ria.ru/20231011/potoki-1902046470.html

Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках"

Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.10.2023

Путин высказался о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках"

Никто не расследует взрывы на "Северных потоках", удивляет позиция ряда стран - ведь был совершен акт международного терроризма, заявил президент России... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:47

2023-10-11T15:47

2023-10-11T15:57

владимир путин

северный поток

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никто не расследует взрывы на "Северных потоках", удивляет позиция ряда стран - ведь был совершен акт международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин."Взорвали "Северные потоки" - никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма. Причём, судя по всему, на государственном уровне, потому что просто так какая-то команда людей, которые вдруг, решили взорвать газопроводы самостоятельно, без поддержки на государственном уровне, совершить такой акт не смогла бы, это невозможно", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".По его словам, для этого "надо иметь технологии, специально подготовленных людей"."Никто не расследует, наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании – игнорируются", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898842660.html

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владимир путин, северный поток, россия