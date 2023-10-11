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При обстреле Ашкелона пострадали не менее двух человек - РИА Новости, 11.10.2023
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14:18 11.10.2023 (обновлено: 14:57 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/postradashie-1902015306.html
При обстреле Ашкелона пострадали не менее двух человек
При обстреле Ашкелона пострадали не менее двух человек - РИА Новости, 11.10.2023
При обстреле Ашкелона пострадали не менее двух человек
По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела Ашкелона на юге Израиля, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:18
2023-10-11T14:57
ашкелон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
биньямин нетаньяху
исмаил хания
исраэль кац
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела Ашкелона на юге Израиля, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом."Обновление... в Ашкелоне... медики Маген Давид Адом и санитары оказывают помощь двум пострадавшим, они находятся в нетяжелом состоянии", - говорится в сообщении службы в соцсети X.Отмечается, что пострадавшие - мужчина 60 лет и женщина 40 лет.Ранее Армия обороны Израиля сообщила о нескольких срабатываниях сирен воздушной тревоге в Ашкелоне.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html
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Наталья Макарова
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96
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7 495 645-6601
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Кадры новых обстрелов города Ашкелон
Кадры новых обстрелов города Ашкелон
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Кадры предположительного применения Израилем боеприпасов с белым фосфором
МИД Палестины обвинил израильскую армию в применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором
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ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, оон
Ашкелон, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Исраэль Кац, Хамас, ООН
При обстреле Ашкелона пострадали не менее двух человек

Медики: по меньшей мере два человека пострадали при обстреле Ашкелона в Израиле

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела Ашкелона на юге Израиля, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом.
«
"Обновление... в Ашкелоне... медики Маген Давид Адом и санитары оказывают помощь двум пострадавшим, они находятся в нетяжелом состоянии", - говорится в сообщении службы в соцсети X.
Отмечается, что пострадавшие - мужчина 60 лет и женщина 40 лет.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о нескольких срабатываниях сирен воздушной тревоге в Ашкелоне.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Вчера, 13:13
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
АшкелонИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияИсраэль КацХамасООН
 
 
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