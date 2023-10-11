https://ria.ru/20231011/postavki-1902016122.html

В Бельгии рассказали, когда будет решаться вопрос о поставках F-16 Украине

В Бельгии рассказали, когда будет решаться вопрос о поставках F-16 Украине - РИА Новости, 11.10.2023

В Бельгии рассказали, когда будет решаться вопрос о поставках F-16 Украине

Вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года, заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо в Брюсселе... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:22

2023-10-11T14:22

2023-10-11T14:22

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года, заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "С 2025 года Бельгия будет в состоянии поставить истребители F-16 напрямую Украине. Но это будет зависеть от решения правительства, которое будет действовать в то время", - сказал он. Ранее глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Бельгия все же решила передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок Бельгии F-35 для обновления собственного авиапарка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230926/f-16-1898819397.html

https://ria.ru/20230922/instruktory-1898129726.html

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в мире, украина, бельгия, россия, александр де кроо, сергей лавров, владимир зеленский, нато, f-35, f-16