В Бельгии рассказали, когда будет решаться вопрос о поставках F-16 Украине
Премьер Бельгии: вопрос о поставках F-16 Киеву будет решаться не ранее 2025 года
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Истребитель F-16 . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года, заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
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"С 2025 года Бельгия будет в состоянии поставить истребители F-16 напрямую Украине. Но это будет зависеть от решения правительства, которое будет действовать в то время", - сказал он.
Ранее глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Бельгия все же решила передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок Бельгии F-35 для обновления собственного авиапарка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".