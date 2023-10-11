https://ria.ru/20231011/poshliny-1901909323.html

В ТПП выступили за отмену пошлин и НДС на ввоз вторсырья с драгметаллами

В ТПП выступили за отмену пошлин и НДС на ввоз вторсырья с драгметаллами - РИА Новости, 11.10.2023

В ТПП выступили за отмену пошлин и НДС на ввоз вторсырья с драгметаллами

Таможенные пошлины и НДС на ввозимое в Россию вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, надо отменить - это поможет привлечь в страну до 100 тонн... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T07:25

2023-10-11T07:25

2023-10-11T07:25

экономика

россия

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Таможенные пошлины и НДС на ввозимое в Россию вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, надо отменить - это поможет привлечь в страну до 100 тонн драгоценных металлов в год, позволит увеличить загрузку производственных мощностей аффинажных предприятий, будет способствовать росту занятости и налоговых платежей, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Предлагаем отменить ввозные таможенные пошлины на бессрочной основе и НДС при ввозе вторичного и минерального сырья на территорию России с целью загрузки производственных мощностей", - сказал он. "Таможенные пошлины являются заградительным барьером для ввоза сырья, содержащего драгоценные металлы. Размер таможенных пошлин на сырье (12-15%) даже превышает размер пошлин на готовую продукцию (ювелирные изделия - 10%), что нарушает принцип эскалации тарифа", - добавил Катырин. По его словам, непредсказуемый размер пошлин не позволяет заключать долгосрочные контракты с поставщиками, приводит к приостановке поставок, снижает конкурентоспособность российских компаний на международном рынке. Глава ТПП РФ подчеркнул, что отмена ввозных таможенных пошлин на бессрочной основе и НДС, по оценкам экспертов, "может привлечь в страну до 100 тонн драгоценных металлов (в год - ред.), позволит увеличить загрузку производственных мощностей аффинажных предприятий, будет способствовать росту занятости и налоговых платежей". "При этом за счет роста объемов ввоза и переработки сырья и, соответственно, налоговых платежей по налогу на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, доходы бюджета от отмены НДС не уменьшатся", - заключил Катырин. Данная инициатива, заметил он, направлена в Минфин по итогам анализа проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

https://ria.ru/20230831/nds-1893303301.html

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экономика, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии)