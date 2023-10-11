Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды снова направили Украине военную помощь - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html
Нидерланды снова направили Украине военную помощь
Нидерланды снова направили Украине военную помощь - РИА Новости, 11.10.2023
Нидерланды снова направили Украине военную помощь
Нидерланды снова поставили Украине товары военного назначения, в том числе дроны и боеприпасы, сообщили в среду в министерстве обороны страны. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:22
2023-10-11T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
сергей лавров
нато
т-72 "урал"
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
ГААГА, 11 окт - РИА Новости. Нидерланды снова поставили Украине товары военного назначения, в том числе дроны и боеприпасы, сообщили в среду в министерстве обороны страны. "Нидерланды снова поставили на Украину товары военного назначения. В комплект входят дроны, оборудование для разминирования и боеприпасы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства. С учетом этой поставки общая стоимость военной помощь Нидерландов Украине составила 2,1 миллиарда евро. Отмечается, что из этой суммы почти 1 миллиард евро (993 миллиона евро) приходится на прямые поставки вооружений. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. Кроме того, Амстердам в 2024 году рассчитывает направить Киеву истребители F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231011/fond-1902007781.html
https://ria.ru/20231011/pomosch-1901981347.html
украина
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, сергей лавров, нато, т-72 "урал", f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, Т-72 "Урал", F-16
Нидерланды снова направили Украине военную помощь

Нидерланды снова направили военную помощь Украине, в том числе дроны, боеприпасы

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
ГААГА, 11 окт - РИА Новости. Нидерланды снова поставили Украине товары военного назначения, в том числе дроны и боеприпасы, сообщили в среду в министерстве обороны страны.
«
"Нидерланды снова поставили на Украину товары военного назначения. В комплект входят дроны, оборудование для разминирования и боеприпасы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
Брюссель в Бельгии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Бельгия будет помогать Украине за счет замороженных российских активов
Вчера, 13:50
С учетом этой поставки общая стоимость военной помощь Нидерландов Украине составила 2,1 миллиарда евро. Отмечается, что из этой суммы почти 1 миллиард евро (993 миллиона евро) приходится на прямые поставки вооружений.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. Кроме того, Амстердам в 2024 году рассчитывает направить Киеву истребители F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Финляндия поставит Украине 19-й пакет военной помощи
Вчера, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыСергей ЛавровНАТОТ-72 "Урал"F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала