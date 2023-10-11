Нидерланды снова направили Украине военную помощь
Нидерланды снова направили военную помощь Украине, в том числе дроны, боеприпасы
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
ГААГА, 11 окт - РИА Новости. Нидерланды снова поставили Украине товары военного назначения, в том числе дроны и боеприпасы, сообщили в среду в министерстве обороны страны.
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"Нидерланды снова поставили на Украину товары военного назначения. В комплект входят дроны, оборудование для разминирования и боеприпасы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
С учетом этой поставки общая стоимость военной помощь Нидерландов Украине составила 2,1 миллиарда евро. Отмечается, что из этой суммы почти 1 миллиард евро (993 миллиона евро) приходится на прямые поставки вооружений.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. Кроме того, Амстердам в 2024 году рассчитывает направить Киеву истребители F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".