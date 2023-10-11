Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"
Новгородка передала бойцам СВО два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес"
© Фото : Народный фронт | Новгородская областьЖительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"
© Фото : Народный фронт | Новгородская область
Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода передала бойцам специальной военной операции два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес", сообщает региональное отделение общественного движения "Народный фронт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что не так давно Виктория Романова с семьей переехала в Великий Новгород из Латвии. Получила российское гражданство и теперь считает своим долгом помогать участникам спецоперации. Брат девушки тоже является участником СВО.
"Недавно я участвовала в "Поле Чудес", получила там прекрасные призы. Но так как такая бытовая техникам в квартире, в принципе ни к чему, а бойцам в холодное время года очень пригодится… Ребята, поверьте, даже Прибалтика за вас!" - рассказала Виктория в своем видеообращении, которое разместил Народный фронт.