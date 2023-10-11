https://ria.ru/20231011/pomosch-1902017131.html

Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"

Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес" - РИА Новости, 11.10.2023

Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"

Жительница Великого Новгорода передала бойцам специальной военной операции два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес", сообщает региональное отделение... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:27

2023-10-11T14:27

2023-10-11T14:27

надежные люди

великий новгород

латвия

прибалтика

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода передала бойцам специальной военной операции два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес", сообщает региональное отделение общественного движения "Народный фронт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что не так давно Виктория Романова с семьей переехала в Великий Новгород из Латвии. Получила российское гражданство и теперь считает своим долгом помогать участникам спецоперации. Брат девушки тоже является участником СВО. "Недавно я участвовала в "Поле Чудес", получила там прекрасные призы. Но так как такая бытовая техникам в квартире, в принципе ни к чему, а бойцам в холодное время года очень пригодится… Ребята, поверьте, даже Прибалтика за вас!" - рассказала Виктория в своем видеообращении, которое разместил Народный фронт.

великий новгород

латвия

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великий новгород, латвия, прибалтика