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Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес" - РИА Новости, 11.10.2023
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Надежные люди
 
14:27 11.10.2023
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Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"
Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес" - РИА Новости, 11.10.2023
Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"
Жительница Великого Новгорода передала бойцам специальной военной операции два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес", сообщает региональное отделение... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:27
2023-10-11T14:27
надежные люди
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода передала бойцам специальной военной операции два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес", сообщает региональное отделение общественного движения "Народный фронт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что не так давно Виктория Романова с семьей переехала в Великий Новгород из Латвии. Получила российское гражданство и теперь считает своим долгом помогать участникам спецоперации. Брат девушки тоже является участником СВО. "Недавно я участвовала в "Поле Чудес", получила там прекрасные призы. Но так как такая бытовая техникам в квартире, в принципе ни к чему, а бойцам в холодное время года очень пригодится… Ребята, поверьте, даже Прибалтика за вас!" - рассказала Виктория в своем видеообращении, которое разместил Народный фронт.
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великий новгород, латвия, прибалтика
Надежные люди, Великий Новгород, Латвия, Прибалтика
Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"

Новгородка передала бойцам СВО два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес"

© Фото : Народный фронт | Новгородская областьЖительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"
Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с Поля Чудес - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Народный фронт | Новгородская область
Жительница Великого Новгорода передала бойцам СВО термопоты с "Поля Чудес"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Жительница Великого Новгорода передала бойцам специальной военной операции два термопота, которые выиграла на "Поле Чудес", сообщает региональное отделение общественного движения "Народный фронт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что не так давно Виктория Романова с семьей переехала в Великий Новгород из Латвии. Получила российское гражданство и теперь считает своим долгом помогать участникам спецоперации. Брат девушки тоже является участником СВО.
"Недавно я участвовала в "Поле Чудес", получила там прекрасные призы. Но так как такая бытовая техникам в квартире, в принципе ни к чему, а бойцам в холодное время года очень пригодится… Ребята, поверьте, даже Прибалтика за вас!" - рассказала Виктория в своем видеообращении, которое разместил Народный фронт.
 
Надежные людиВеликий НовгородЛатвияПрибалтика
 
 
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