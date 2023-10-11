Британия и союзники выделят Украине новый пакет военной помощи
Британия и союзники выделят Украине пакет военной помощи в сто миллионов фунтов
© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Великобритания и ряд союзников объявят на встрече Контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщило в среду британское минобороны.
"Новый пакет военной поддержки для Украины стоимостью более чем в 100 миллионов фунтов будет объявлен сегодня", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте британского правительства.
Новый транш финансирования пойдёт на обеспечение расчистки минных полей, обслуживание боевых машин и укрепление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры. Пакет поддержки также будет включать оборудование для наведения мостов и осуществления переправ, а также машины для уничтожения невзрывных заграждений, сказано в документе.
О предоставлении Киеву новой помощи объявят министр обороны Британии Грант Шаппс и его коллеги по фонду на встрече Контактной группы в Брюсселе. Новое оборудование будет поставлено на Украину "в ближайшие месяцы", сообщили в ведомстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".