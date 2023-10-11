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Британия и союзники выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 11.10.2023
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10:03 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/pomosch-1901927852.html
Британия и союзники выделят Украине новый пакет военной помощи
Британия и союзники выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 11.10.2023
Британия и союзники выделят Украине новый пакет военной помощи
Великобритания и ряд союзников объявят на встрече Контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в 100 РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:03
2023-10-11T10:03
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Великобритания и ряд союзников объявят на встрече Контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщило в среду британское минобороны. "Новый пакет военной поддержки для Украины стоимостью более чем в 100 миллионов фунтов будет объявлен сегодня", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте британского правительства. Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины (IFU), который под руководством Британии объединяет Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Исландию и Литву. Новый транш финансирования пойдёт на обеспечение расчистки минных полей, обслуживание боевых машин и укрепление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры. Пакет поддержки также будет включать оборудование для наведения мостов и осуществления переправ, а также машины для уничтожения невзрывных заграждений, сказано в документе. О предоставлении Киеву новой помощи объявят министр обороны Британии Грант Шаппс и его коллеги по фонду на встрече Контактной группы в Брюсселе. Новое оборудование будет поставлено на Украину "в ближайшие месяцы", сообщили в ведомстве. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231011/pomosch-1901918681.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, грант шаппс, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Грант Шаппс, Дмитрий Песков, НАТО
Британия и союзники выделят Украине новый пакет военной помощи

Британия и союзники выделят Украине пакет военной помощи в сто миллионов фунтов

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Великобритания и ряд союзников объявят на встрече Контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщило в среду британское минобороны.
"Новый пакет военной поддержки для Украины стоимостью более чем в 100 миллионов фунтов будет объявлен сегодня", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте британского правительства.
Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины (IFU), который под руководством Британии объединяет Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Исландию и Литву.
Новый транш финансирования пойдёт на обеспечение расчистки минных полей, обслуживание боевых машин и укрепление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры. Пакет поддержки также будет включать оборудование для наведения мостов и осуществления переправ, а также машины для уничтожения невзрывных заграждений, сказано в документе.
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О предоставлении Киеву новой помощи объявят министр обороны Британии Грант Шаппс и его коллеги по фонду на встрече Контактной группы в Брюсселе. Новое оборудование будет поставлено на Украину "в ближайшие месяцы", сообщили в ведомстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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