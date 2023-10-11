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"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле - РИА Новости, 11.10.2023
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08:56 11.10.2023 (обновлено: 08:57 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/pomosch-1901918681.html
"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле
"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле - РИА Новости, 11.10.2023
"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле
Идея Белого дома об объединении помощи Израилю и Украине абсолютно неприемлема, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:56
2023-10-11T08:57
в мире
израиль
украина
сша
вивек рамасвами
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Идея Белого дома об объединении помощи Израилю и Украине абсолютно неприемлема, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х."Это жалкий, но предсказуемый шаг. Сейчас Белый дом пытается привязать финансирование Украины (плохая идея) к экстренной помощи Израилю (вероятно, необходимой для определенных целей)", – возмутился он.Рамасвами также призвал не сравнивать ситуацию на Украине и в Израиле и не ставить между ними знак равно. По его мнению, параметром вовлеченности в каждый случай должны быть интересы США."Лакмусовая бумажка, которую мы должны использовать в каждом конкретном случае, одна и та же: что продвигает интересы США", – подчеркнул политик.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации передавал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html
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в мире, израиль, украина, сша, вивек рамасвами, биньямин нетаньяху, хамас, nbc
В мире, Израиль, Украина, США, Вивек Рамасвами, Биньямин Нетаньяху, Хамас, NBC
"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле

Рамасвами: объединение помощи Украине и Израилю недопустимо

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Идея Белого дома об объединении помощи Израилю и Украине абсолютно неприемлема, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х.
"Это жалкий, но предсказуемый шаг. Сейчас Белый дом пытается привязать финансирование Украины (плохая идея) к экстренной помощи Израилю (вероятно, необходимой для определенных целей)", – возмутился он.
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Рамасвами также призвал не сравнивать ситуацию на Украине и в Израиле и не ставить между ними знак равно. По его мнению, параметром вовлеченности в каждый случай должны быть интересы США.
"Лакмусовая бумажка, которую мы должны использовать в каждом конкретном случае, одна и та же: что продвигает интересы США", – подчеркнул политик.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации передавал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильУкраинаСШАВивек РамасвамиБиньямин НетаньяхуХамасNBC
 
 
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