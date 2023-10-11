https://ria.ru/20231011/pomosch-1901918681.html

"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле

"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле - РИА Новости, 11.10.2023

"Плохая идея": в США резко высказались об Украине и Израиле

Идея Белого дома об объединении помощи Израилю и Украине абсолютно неприемлема, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:56

2023-10-11T08:56

2023-10-11T08:57

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Идея Белого дома об объединении помощи Израилю и Украине абсолютно неприемлема, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х."Это жалкий, но предсказуемый шаг. Сейчас Белый дом пытается привязать финансирование Украины (плохая идея) к экстренной помощи Израилю (вероятно, необходимой для определенных целей)", – возмутился он.Рамасвами также призвал не сравнивать ситуацию на Украине и в Израиле и не ставить между ними знак равно. По его мнению, параметром вовлеченности в каждый случай должны быть интересы США."Лакмусовая бумажка, которую мы должны использовать в каждом конкретном случае, одна и та же: что продвигает интересы США", – подчеркнул политик.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации передавал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одновременно одобрил обе инициативы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html

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израиль

украина

сша

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в мире, израиль, украина, сша, вивек рамасвами, биньямин нетаньяху, хамас, nbc