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ВС России улучшили положение в районе Авдеевки - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 11.10.2023 (обновлено: 14:40 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/polozhenie-1902017244.html
ВС России улучшили положение в районе Авдеевки
ВС России улучшили положение в районе Авдеевки - РИА Новости, 11.10.2023
ВС России улучшили положение в районе Авдеевки
Российские войска на донецком направлении за сутки улучшила положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР, противник потерял до 330 военнослужащих убитыми РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:28
2023-10-11T14:40
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки улучшила положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР, противник потерял до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило Минобороны России."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.В результате поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР потери противника составили до 90 военнослужащих, а также 10 бронеавтомобилей MaxxPro производства США. В районе Орловки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ."Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили положение в районе Авдеевки

МО: российские военные улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки улучшила положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР, противник потерял до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило Минобороны России.
"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
В результате поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР потери противника составили до 90 военнослужащих, а также 10 бронеавтомобилей MaxxPro производства США. В районе Орловки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
"Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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