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ВС России улучшили положение в районе Авдеевки

ВС России улучшили положение в районе Авдеевки - РИА Новости, 11.10.2023

ВС России улучшили положение в районе Авдеевки

Российские войска на донецком направлении за сутки улучшила положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР, противник потерял до 330 военнослужащих убитыми РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:28

2023-10-11T14:28

2023-10-11T14:40

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки улучшила положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР, противник потерял до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило Минобороны России."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.В результате поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР потери противника составили до 90 военнослужащих, а также 10 бронеавтомобилей MaxxPro производства США. В районе Орловки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ."Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины