Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/polety-1901895090.html
Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив
Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 11.10.2023
Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив
Авиакомпания American Airlines на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостановила полеты в Тель-Авив и из него до 4 декабря, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T01:04
2023-10-11T01:04
израиль
тель-авив
палестина
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
american airlines
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20091/16/200911608_0:51:500:332_1920x0_80_0_0_15d27e811b31f09c1630d44ef4991343.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостановила полеты в Тель-Авив и из него до 4 декабря, сообщили РИА Новости в компании. "В результате нынешней оперативной обстановки American Airlines временно приостановила полеты в Тель-Авив и из него до 4 декабря", - сообщили в авиакомпании. Там же отметили, что продолжат взаимодействовать с другими авиакомпаниями, чтобы предложить помощь желающим покинуть Тель-Авив. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/reysy-1901647924.html
https://ria.ru/20231011/boepripasy-1901892509.html
израиль
тель-авив
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20091/16/200911608_47:0:490:332_1920x0_80_0_0_e989f3499450292211f9a132b499a36e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, тель-авив, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, american airlines, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Тель-Авив, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, American Airlines, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив

American Airlines на фоне эскалации конфликта приостановила полеты в Тель-Авив

© Flickr / abdallahhBoeing 737 американской авиакомпании American Airlines
Boeing 737 американской авиакомпании American Airlines - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Flickr / abdallahh
Boeing 737 американской авиакомпании American Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостановила полеты в Тель-Авив и из него до 4 декабря, сообщили РИА Новости в компании.
«
"В результате нынешней оперативной обстановки American Airlines временно приостановила полеты в Тель-Авив и из него до 4 декабря", - сообщили в авиакомпании.
Там же отметили, что продолжат взаимодействовать с другими авиакомпаниями, чтобы предложить помощь желающим покинуть Тель-Авив.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив, сообщили СМИ
Вчера, 05:14
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов
00:26
 
ИзраильТель-АвивПалестинаБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасAmerican AirlinesООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала