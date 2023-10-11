Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив
American Airlines на фоне эскалации конфликта приостановила полеты в Тель-Авив
Boeing 737 американской авиакомпании American Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостановила полеты в Тель-Авив и из него до 4 декабря, сообщили РИА Новости в компании.
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"В результате нынешней оперативной обстановки American Airlines временно приостановила полеты в Тель-Авив и из него до 4 декабря", - сообщили в авиакомпании.
Там же отметили, что продолжат взаимодействовать с другими авиакомпаниями, чтобы предложить помощь желающим покинуть Тель-Авив.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.