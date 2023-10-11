https://ria.ru/20231011/poezda-1901950178.html
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов - РИА Новости, 11.10.2023
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов
Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:13
2023-10-11T11:13
2023-10-11T12:15
московский метрополитен
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Начата деблокация машиниста поезда", - сказал собеседник агентства.Как соощал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
https://ria.ru/20230928/metro-1899257061.html
москва
РИА Новости
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Работа спасателей и медиков на месте столкновения поездов в московском метро
МЧС России оказывает помощь при ликвидации последствия происшествия в московском метро
На станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд.
2023-10-11T11:13
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский метрополитен, происшествия, москва
Московский метрополитен, Происшествия, Москва
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов
Спасатели вытаскивают машиниста поезда, попавшего в аварию на "Печатниках"