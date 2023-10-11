https://ria.ru/20231011/poezda-1901950178.html

Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов

Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов - РИА Новости, 11.10.2023

Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов

Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:13

2023-10-11T11:13

2023-10-11T12:15

московский метрополитен

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Начата деблокация машиниста поезда", - сказал собеседник агентства.Как соощал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.

https://ria.ru/20230928/metro-1899257061.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей и медиков на месте столкновения поездов в московском метро МЧС России оказывает помощь при ликвидации последствия происшествия в московском метро На станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд. 2023-10-11T11:13 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московский метрополитен, происшествия, москва