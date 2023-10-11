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Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов - РИА Новости, 11.10.2023
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11:13 11.10.2023 (обновлено: 12:15 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/poezda-1901950178.html
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов - РИА Новости, 11.10.2023
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов
Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:13
2023-10-11T12:15
московский метрополитен
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Начата деблокация машиниста поезда", - сказал собеседник агентства.Как соощал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Работа спасателей и медиков на месте столкновения поездов в московском метро
МЧС России оказывает помощь при ликвидации последствия происшествия в московском метро На станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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московский метрополитен, происшествия, москва
Московский метрополитен, Происшествия, Москва
Спасатели начали извлекать машиниста, зажатого при столкновении поездов

Спасатели вытаскивают машиниста поезда, попавшего в аварию на "Печатниках"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели приступили к деблокации машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Начата деблокация машиниста поезда", - сказал собеседник агентства.
Как соощал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Машинист метро Москвы, которому стало плохо на работе, проходил медосмотр
28 сентября, 17:24
 
Московский метрополитенПроисшествияМосква
 
 
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