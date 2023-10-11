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Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом - РИА Новости, 11.10.2023
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14:38 11.10.2023 (обновлено: 14:39 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/podderzhka-1902021182.html
Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом
Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом - РИА Новости, 11.10.2023
Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом
Поддержка Украины и Израиля входит в число главных приоритетов для администрации Джо Байдена, заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:38
2023-10-11T14:39
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля входит в число главных приоритетов для администрации Джо Байдена, заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен. "Финансирование для Украины, военная и экономическая поддержка, прямая бюджетная поддержка, вместе с ресурсами для Израиля, являются несомненными основными приоритетами администрации Байдена. Мы совершенно ясно дали это понять конгрессу, и мы считаем, что есть значительная поддержка со стороны обеих партий (по этим вопросам - ред.)", - сказала Йеллен на пресс-конференции в Марракеше, ведомство вело трансляцию в YouTube. Третьего октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна - приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231011/izrail-1902000546.html
https://ria.ru/20231010/potryaseniya-1901847621.html
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в мире, украина, джо байден, нато, youtube, кевин маккарти, россия, израиль, джанет йеллен
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, YouTube, Кевин Маккарти, Россия, Израиль, Джанет Йеллен
Глава Минфина США назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом

Йеллен назвала поддержку Украины и Израиля приоритетом для администрации Байдена

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Поддержка Украины и Израиля входит в число главных приоритетов для администрации Джо Байдена, заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен.
«
"Финансирование для Украины, военная и экономическая поддержка, прямая бюджетная поддержка, вместе с ресурсами для Израиля, являются несомненными основными приоритетами администрации Байдена. Мы совершенно ясно дали это понять конгрессу, и мы считаем, что есть значительная поддержка со стороны обеих партий (по этим вопросам - ред.)", - сказала Йеллен на пресс-конференции в Марракеше, ведомство вело трансляцию в YouTube.
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Третьего октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна - приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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10 октября, 18:30
 
В миреУкраинаДжо БайденНАТОYouTubeКевин МаккартиРоссияИзраильДжанет Йеллен
 
 
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