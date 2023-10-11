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Слуцкий: Зеленский в агонии и готов на все - РИА Новости, 11.10.2023
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19:52 11.10.2023 (обновлено: 23:19 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/plan-1902120658.html
Слуцкий: Зеленский в агонии и готов на все
Слуцкий: Зеленский в агонии и готов на все - РИА Новости, 11.10.2023
Слуцкий: Зеленский в агонии и готов на все
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:52
2023-10-11T23:19
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада, поэтому угрозы террористической активности со стороны Киева сохраняются.&quot;Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства. &lt;...&gt; Угрозы террористической активности со стороны укрофашистского режима при поддержке его западных покровителей сохраняются&quot;, — сказал он.По его словам, об этом в полной мере говорит внезапный и необъявленный визит в штаб-квартиру НАТО.&quot;Новые &quot;дай, дай, дай&quot; укрофюрера с призывами передать ему конфискованные западом российские активы, слова о завершающей фазе украинского конфликта и так далее&quot;, — добавил парламентарий.Также Слуцкий отметил, что стоит самым внимательным образом отнестись к заявлению главы СВР Сергея Нарышкина, который предупредил о подготовке западными спецслужбами диверсионно-террористических групп для атак на объекты атомной энергетики Российской Федерации. &quot;Всем обещаниям Зеленского, которые он, в частности, давал главе МАГАТЭ по Запорожской АЭС, — грош цена&quot;, — добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html
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в мире, цены на нефть, киев, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, магатэ
В мире, Цены на нефть, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, МАГАТЭ
Слуцкий: Зеленский в агонии и готов на все

Слуцкий: Зеленский готов на все, чтобы не отойти на второй план для Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада, поэтому угрозы террористической активности со стороны Киева сохраняются.
«

"Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства. <...> Угрозы террористической активности со стороны укрофашистского режима при поддержке его западных покровителей сохраняются", — сказал он.

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По его словам, об этом в полной мере говорит внезапный и необъявленный визит в штаб-квартиру НАТО.
«

"Новые "дай, дай, дай" укрофюрера с призывами передать ему конфискованные западом российские активы, слова о завершающей фазе украинского конфликта и так далее", — добавил парламентарий.

Также Слуцкий отметил, что стоит самым внимательным образом отнестись к заявлению главы СВР Сергея Нарышкина, который предупредил о подготовке западными спецслужбами диверсионно-террористических групп для атак на объекты атомной энергетики Российской Федерации.
«

"Всем обещаниям Зеленского, которые он, в частности, давал главе МАГАТЭ по Запорожской АЭС, — грош цена", — добавил Слуцкий.

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