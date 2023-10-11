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Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом - РИА Новости, 11.10.2023
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12:27 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/peskov-1901978214.html
Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом
Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом - РИА Новости, 11.10.2023
Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева о скором возвращении уехавших российских... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:27
2023-10-11T12:27
россия
израиль
европа
султан хамзаев
дмитрий песков
госдума рф
михаил фридман
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева о скором возвращении уехавших российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса и отметил, что это нормальный процесс для всех стран. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они никому не нужны". "Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра, это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас", - ответил Песков и не стал комментировать журналистам заявление Хамзаева. Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.
https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html
https://ria.ru/20231010/relokanty-1901782403.html
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россия, израиль, европа, султан хамзаев, дмитрий песков, госдума рф, михаил фридман
Россия, Израиль, Европа, Султан Хамзаев, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Михаил Фридман
Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом

Песков назвал возвращение уехавших российских звезд нормальным процессом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева о скором возвращении уехавших российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса и отметил, что это нормальный процесс для всех стран.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они никому не нужны".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Госдуме предрекли скорое возвращение в Россию звезд и миллиардеров
Вчера, 07:14
"Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра, это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас", - ответил Песков и не стал комментировать журналистам заявление Хамзаева.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов
10 октября, 14:57
 
РоссияИзраильЕвропаСултан ХамзаевДмитрий ПесковГосдума РФМихаил Фридман
 
 
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