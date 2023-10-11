https://ria.ru/20231011/peskov-1901978214.html

Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом

Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом - РИА Новости, 11.10.2023

Песков назвал возвращение релокантов нормальным процессом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева о скором возвращении уехавших российских... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:27

2023-10-11T12:27

2023-10-11T12:27

россия

израиль

европа

султан хамзаев

дмитрий песков

госдума рф

михаил фридман

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева о скором возвращении уехавших российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса и отметил, что это нормальный процесс для всех стран. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как "в Европе и Израиле они никому не нужны". "Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра, это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас", - ответил Песков и не стал комментировать журналистам заявление Хамзаева. Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.

https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html

https://ria.ru/20231010/relokanty-1901782403.html

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израиль

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, европа, султан хамзаев, дмитрий песков, госдума рф, михаил фридман